Una fecha especial llevó a Pablo Granados a abrir el archivo de su amistad con Pachu Peña y compartir algunos de los momentos que marcaron su historia juntos. Por el cumpleaños de su compañero, publicó fotografías de distintas épocas y acompañó las imágenes con un mensaje atravesado por el afecto, los recuerdos y las bromas.

La dedicatoria comenzó sin revelar cuántos años cumplía el festejado, aunque dejó una pista sobre el extenso camino que llevan recorrido. “¡Hoy es el cumple de @pachu_pena! No diré su edad pero sí que más de la mitad de su vida he tenido el honor de recorrer caminos a su lado, y doy fe que es una buena persona, generosa y sobre todo muy graciosa”, escribió Pablo Granados.

Entre las experiencias que recuperó aparecieron las giras, las comidas y las diferentes habitaciones que debieron compartir durante su carrera. “Hemos comido juntos en todo tipo de lugares del mundo, dormido en hoteles increíbles y también compartido habitaciones mugrosas que eran un espanto y donde él prefería dormir vestido sobre la cama y con las manos en los bolsillos jajajaa. Tenemos miles de kilómetros de ruta juntos trabajando por el país y por el exterior, siempre disfrutando cada escenario y cada copa de vino”.

Más allá de las anécdotas que sí pueden hacerse públicas, el humorista admitió que buena parte de lo vivido quedará reservada entre ellos. “Tenemos cientos de anécdotas contables y muchas no, secretos de hermanos/amigos cómplices que llevaremos a la tumba y que nos hacen este dúo loco que ha sobrevivido y resistido a todas las crisis, las nuestras y las de los medios”, reconoció Pablo Granados sobre la relación que construyó con Pachu Peña.

Las fotos elegidas acompañaron ese recorrido y mostraron diferentes versiones de la dupla: desde sus antiguas producciones gráficas hasta disfraces, personajes televisivos y brindis más recientes. El álbum permitió dimensionar una amistad que atravesó cambios profesionales, extensas jornadas de trabajo y etapas difíciles, sin perder el código humorístico que los convirtió en una pareja reconocible para el público.

Para rematar la publicación, Pablo Granados transformó el saludo en una particular campaña destinada a mejorar los futuros contratos publicitarios de su amigo. “El mejor regalo que pueden hacerle hoy… es seguirlo en Instagram así puede cobrar más caro los chivos jajajajja! Felicidades Pachu querido! Vamos que aún hay rutas que no conocemos! A cuidarse”.

Pachu Peña recogió el guante y respondió con el mismo tono, sumando referencias que únicamente ellos podrían explicar por completo: “¡Qué buen regalo esas palabras! ¡Te quiero, Pablo! Por más aventuras, más jabones y más jamones”. La contestación prolongó públicamente una complicidad de más de tres décadas y dejó abierta la puerta a esas nuevas rutas que todavía prometen recorrer juntos.