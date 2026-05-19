La entrega de los Premios Martín Fierro 2026 tuvo glamour, polémicas y festejos, pero también reservó un espacio especial para recordar a quienes dejaron una huella imborrable en el espectáculo argentino. En medio de la ceremonia realizada en el Hilton, el tradicional segmento In Memoriam paralizó el salón y generó uno de los momentos más conmovedores de toda la noche.

Con las luces bajas y un clima de absoluto respeto, la producción inició el homenaje con una histórica frase de Luis Brandoni que impactó a todos los invitados: “Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo”. Las palabras del actor marcaron el tono emotivo de un tributo que rápidamente provocó lágrimas y aplausos entre artistas, periodistas y figuras de la televisión.

El homenaje tuvo además un ingrediente musical muy especial. La encargada de interpretar “Recuérdame”, la emblemática canción de la película Coco, fue Ángela Torres, quien emocionó con una versión íntima y cargada de sentimiento. Mientras sonaba la canción, en las pantallas gigantes aparecieron imágenes y nombres de los homenajeados que fueron parte de la historia cultural argentina.

Entre los nombres más destacados del segmento estuvieron Héctor Alterio y el propio Luis Brandoni, dos figuras fundamentales del cine y la televisión nacional. También fueron recordados artistas y referentes muy queridos como Ernesto Acher, Adriana Aizemberg, Alejandro Farrell, Jorge Lorenzo, Luis Pedro Toni, Ernesto Cherquis Bialo, Marcelo Araujo y Marikena Monti.

El In Memoriam también incluyó a trabajadores históricos de la industria audiovisual y figuras esenciales detrás de cámara. En ese repaso aparecieron nombres como Adela Gleijer, Claudia Schijman, Gaby Ferrero, Gastón Pessacq, Guadalupe Leuviah, Issac Eisen, Fabio “El Pollo” Moreno, José Andrada, Juan Carlos Velázquez, Lidia Semino, Rubén Maravini, Marta Lubos y Mercedes Portillo.

Otro de los momentos más sensibles llegó cuando se recordó a Michelle Bonnefoux, Pablo López, Pablo Lago, María José Campoamor, Floro Oria Cantilo, Arturo “Cacho” de La Cruz, Rafael Solano, Rómulo Berruti, Rubén Patagonia, Rubén Polimeni y Julio Ricardo, figuras que dejaron su sello tanto en los medios como en el ámbito artístico.

El emotivo momento en los Martín Fierro

La emoción fue creciendo minuto a minuto dentro del salón. Muchos de los presentes se mostraron visiblemente movilizados mientras las cámaras enfocaban rostros quebrados y aplausos sostenidos. El homenaje logró transformar la gala en un espacio de memoria colectiva para celebrar las trayectorias de quienes marcaron distintas generaciones de espectadores.

El cierre del tributo terminó de coronar uno de los pasajes más recordados de los Martín Fierro 2026. Sobre las últimas imágenes proyectadas apareció la frase “Siempre los recordaremos”, una despedida simple pero contundente que resumió el sentimiento de toda la ceremonia y dejó una ovación cargada de emoción.