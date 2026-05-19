La ceremonia de los Martín Fierro 2026 reunió a las máximas figuras de la televisión y el espectáculo en el hotel Hilton, donde cada celebridad apostó fuerte por impactar con su vestuario. Entre diseños de alta costura, apuestas arriesgadas y clásicos infalibles, la alfombra roja volvió a transformarse en un verdadero desfile de tendencias que generó elogios y también críticas.

Uno de los más destacados de la noche fue Iván de Pineda, quien eligió un esmoquin negro tradicional con solapas satinadas, camisa blanca y moño negro. El conductor sumó una escarapela celeste y blanca por la fecha patria y mantuvo su estilo elegante y sobrio. El diseñador Roberto Piazza no dudó en elogiarlo y aseguró que su elección fue “elegante, clásica y eterna”, ubicándolo entre los hombres mejor vestidos del evento.

Otra de las figuras que se llevó todas las miradas fue Moria Casán, que apostó por un impactante vestido blanco firmado por Pucheta Paz. Con volumen marcado y una impronta maximalista, la diva se convirtió en una de las protagonistas de la noche. Benito Fernández celebró el diseño y aseguró: “El volumen está impecable. Nadie mejor que Moria para llevar algo maximalista”. Además, remarcó que la tendencia dejó atrás el minimalismo para dar paso a propuestas mucho más teatrales y llamativas.

En la misma línea apareció Juli Poggio, quien también eligió un diseño de Pucheta Paz. La influencer y actriz lució un vestido nude de silueta sirena con una falda amplia y plumas en toda la costura. El look generó comentarios positivos por su dramatismo y por el efecto visual que aportó la extensa cola, uno de los detalles más fotografiados de la alfombra roja.

Por su parte, Sofi Gonet sorprendió con un vestido en tonos celeste y champagne inspirado en una escarapela desarmada. El diseño, firmado por Gone, incluyó un corset estructurado y una falda con textura. Completó el estilismo con importantes joyas de Jean Pierre, entre ellas anillos, collar y aros de oro amarillo con brillantes, convirtiéndose en una de las apuestas más originales de la gala.

Entre los hombres que buscaron salir de lo clásico apareció Ángel de Brito, quien eligió un esmoquin de terciopelo verde oscuro con camisa negra y moño al tono. El conductor mantuvo la formalidad, aunque con un giro moderno gracias al color elegido. En tanto, Wanda Nara impactó con un vestido marfil de Gone confeccionado en gasa drapeada, con corset visible y un amplio vuelo que aportó elegancia y sensualidad.

Los looks de los Martín Fierro

Los looks de los Martín Fierro

También se destacaron Gime Accardi, quien recibió elogios por su vestido de Valentina Schuchner, y Verónica Lozano, que optó por un sofisticado diseño negro de Javier Saiach. La conductora apostó por un corsage entallado y una falda texturada que aportó movimiento. Según Verónica de la Canal, el look de Accardi sobresalió por sus “líneas puras y súper net”, además del detalle de los guantes translúcidos.

En contraste, algunos estilos dividieron opiniones en redes sociales. Flor Jazmín Peña apostó por transparencias y encaje negro con un vestido ajustado al cuerpo, mientras que Nico Occhiato eligió un clásico esmoquin negro con detalles sobrios. Aunque varios famosos brillaron con propuestas innovadoras, otros quedaron envueltos en críticas por looks considerados demasiado seguros o poco impactantes para una noche donde la moda suele convertirse en protagonista absoluta.

Los looks de los Martín Fierro

Los looks de los Martín Fierro

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