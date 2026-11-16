Incertidumbre por el futuro de Mirtha Legrand luego de su crisis de salud: “No va a...”

Después de dos internaciones por neumonía bacteriana, la familia de Mirtha Legrand decidió dejar en pausa su regreso a la televisión para que pueda dedicar el verano al descanso. La decisión coincide con un cambio en la grilla de El Trece, que ya puso al aire otro programa en la franja que ocupaba la conductora.

La segunda internación fue más grave que la primera y, en medio de la preocupación, se llegó a pedir una cadena de oración. La conductora mejoró después de que los médicos identificaran la bacteria y encontraran el tratamiento adecuado. Tras ese cuadro, su familia resolvió darle prioridad al descanso al definir sus próximos compromisos.

Maru Leone contó que los ciclos de la conductora y de su nieta Juana terminan en diciembre y que las dos harán un receso durante el verano. “Mirtha, a modo atípico de lo que venía pasando en otras temporadas está confirmado que terminan en diciembre, ni Juana ni ella van a hacer temporada. Su nieta se va a tomar vacaciones de verano y ella no va de un teatro a otro, como hace siempre, dando una suerte de bendición a las obras”, explicó.

La pausa también alcanza una costumbre de Mirtha Legrand fuera del estudio. En verano solía recorrer teatros y acompañar con su presencia a distintas obras. La posibilidad de que viaje a Mar del Plata sigue abierta, aunque el viaje se planteó como una oportunidad de descansar.

Susana Roccasalvo habló de ese posible viaje al recordar que la conductora cumplirá 100 años en febrero. En la misma charla contó qué pasó con su lugar en la grilla. “Mirtha cumple los cien años en febrero, y creo que puede a llegar a ir a Mar del Plata, pero en modo descanso. Por otro lado, ayer debutó en eltrece, en su horario, Moldavsky y Toto Kirzner…así que ese horario ya no está más”, sostuvo.

El programa que mencionó Roccasalvo ya ocupa las 21.30, la franja en la que se emitía el ciclo de la conductora. Con ese espacio reasignado y el receso previsto para el verano, la posibilidad que trascendió para Mirtha Legrand es volver a la pantalla para un especial de despedida. Sería una emisión puntual para cerrar su etapa en la televisión.