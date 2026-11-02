El homenaje que preparan para los 100 años de Mirtha Legrand podría tener una referencia muy personal detrás de su brillo. Según anticipó Gustavo Méndez en La Mañana con Moria, uno de los obsequios en desarrollo buscaría unir el trabajo de un orfebre reconocido con el nombre real de la conductora.

El panelista presentó su información dentro de la cuenta regresiva para el cumpleaños: “Volviendo al tema de Mirtha, faltan 114 días para que sea centenaria, 100 años”. La versión se conoció mientras también se habla de una gran fiesta que organizaría Adrián Suar, otro de los preparativos que circulan alrededor del centenario.

La sorpresa que describió Méndez reuniría el trabajo artesanal y una referencia a la identidad de la homenajeada: “Lo que tengo es una información: Juan Carlos Pallarols, quien ha hecho para presidentes, para papas, para reyes, etcétera, estaría preparando una rosa, por Rosa María, de oro y plata, que mediría 30 centímetros”. El proyecto quedaría así en manos de un orfebre con experiencia en piezas destinadas a figuras públicas.

Detrás de la referencia a Rosa María está el nombre completo de Mirtha Legrand: Rosa María Juana Martínez Suárez. La elección de la flor buscaría darle al homenaje una marca personal, además del valor de sus materiales. Se trataría de una pieza pensada especialmente para ella, vinculada con una parte de su identidad que el nombre artístico dejó en segundo plano.

El seguimiento familiar del trabajo sería otro punto del proyecto. Según el panelista, Nacho Viale estaría pendiente del diseño del obsequio para el festejo. “Se lo está haciendo con tiempo. Nacho Viale está siguiendo de cerca el diseño de esta rosa de oro y plata”, agregó. Su participación lo ubicaría cerca del proceso de elaboración de la sorpresa.

Mirtha Legrand, de 99 años, volvió a mostrarse en público el sábado 31 de octubre, cuando asistió al cumpleaños de Marcela Tinayre en Barrio Parque, acompañada por Juana Viale. Se mostró sonriente, vestida con una blusa rosa, uno de sus colores favoritos. Fue su primera salida pública después del alta del 6 de octubre, tras 18 días de internación por una neumonía bacteriana. La nueva versión sobre el homenaje vuelve a poner a la familia alrededor de una celebración, esta vez pensada para ella.