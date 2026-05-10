La provincia de Neuquén lanzó su nueva saga publicitaria denominada “Todo esto es Neuquén”. En esta oportunidad, el reconocido actor Mariano Martínez se suma a la exitosa narrativa que comenzó con la intriga de los vecinos Martínez para demostrar la oferta del territorio neuquino.

La campaña parte de una premisa que busca derribar prejuicios sobre el destino, recordándole al viajero que la provincia incluye montañas nevadas, lagos turquesa, fósiles prehistóricos, buen vino y aventura extrema.

De qué se trata

En esta nueva entrega, Mariano Martínez interpreta a un primo de los recordados vecinos de la saga anterior. El spot comienza con el actor encontrándose con Rodri, el guía oficial de la campaña, en un muelle. Con la energía que lo caracteriza, Martínez asegura que planea recorrer toda la provincia en apenas tres días, emulando las supuestas hazañas de sus familiares.

A pesar de las advertencias del guía sobre la imposibilidad de la tarea, la pieza audiovisual se convierte en una aventura donde se ve al actor esquiando en paisajes cordilleranos, corriendo por bosques de arrayanes y degustando la gastronomía regional a contrarreloj mientras el guía lo observa con incredulidad.

El recorrido también abarca la diversidad de las zonas áridas y las formaciones rocosas típicas de la estepa. El desenlace llega frente a la inmensidad del Lago Nahuel Huapi, donde el actor, agotado por el ritmo frenético, cree haber cruzado el límite hacia otra provincia.

La corrección final del guía actúa como el núcleo del mensaje publicitario: todo esto sigue siendo Neuquén. Ante la sorpresa, el protagonista decide cambiar su plan por completo y optar por quedarse durante todo el año.

La campaña publicitaria posiciona a la provincia como uno de los principales destinos turísticos de Argentina, reforzando a Neuquén como un destino de primer nivel que siempre guarda un nuevo lugar por descubrir para quienes buscan naturaleza, confort y experiencias inolvidables.