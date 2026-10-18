Una lima y un esmalte bien elegido pueden ser el punto de partida para llevar a casa parte del estilo de Antonela Roccuzzo. Sus manos acompañan tanto vestidos de noche como camisetas de fútbol y ofrecen ideas para quienes buscan una manicura cuidada, fácil de combinar y sin necesidad de sumar adornos.

La forma es una de las claves: suele llevar las uñas largas y almendradas, con los costados afinados y una terminación redondeada. Aunque la rosarina utiliza soft gel, que incorpora tips adheridos a la uña natural, podés tomar esa silueta como referencia para limar las tuyas y adaptarla al largo que tengas.

Antonela Roccuzzo marca tendencia con sus nails.

Para acercarte al acabado brillante de las manicuras de Antonela Roccuzzo, empezá por darles forma con la lima y aplicar una base sobre las uñas preparadas. Después, distribuí el esmalte en dos capas finas, buscando que la cobertura quede pareja. El último paso es el top coat brillante: ese cierre completa el aspecto prolijo, cualquiera sea el color elegido.

Cuatro tonos para una manicura inspirada en Antonela Roccuzzo

Si querés que las manos resalten, el rojo es una opción. Antonela lo mostró combinado con la camiseta rosa del Inter Miami, una mezcla que también sirve como idea para un look deportivo. Podés elegir un rojo clásico o cereza y prestar atención a la aplicación para que el tono quede uniforme, especialmente sobre uñas largas.

Antonela Roccuzzo marca tendencia con sus nails.

Para un resultado más discreto, el rosa soft ofrece una alternativa cercana a los neutros. Es un rosa pálido, casi blanco, que recuerda a las soap nails o uñas jabón por su apariencia natural y brillante. Elegí un esmalte muy claro, preferentemente translúcido, y conservá las capas finas para mantener ese efecto sutil.

Antonela Roccuzzo marca tendencia con sus nails.

El blanco vía láctea también forma parte de las elecciones de Antonela Roccuzzo y se adapta a uñas cortas o largas. Su acabado translúcido permite acompañar desde un conjunto informal hasta ropa de oficina o un vestido de noche. La intensidad se regula con la aplicación: buscá una cobertura delicada y pareja, sin perder la transparencia que distingue al tono.

Antonela Roccuzzo marca tendencia con sus nails.

Otra posibilidad es tomar inspiración de la camiseta violeta que usó para alentar a Messi durante el Mundial de Qatar 2022. Esa referencia puede trasladarse a una manicura lila suave o lavanda, ideal para combinar con blanco, gris o denim. Llevada en todas las uñas y sin dibujos, permite sumar color manteniendo la sencillez de las otras propuestas.