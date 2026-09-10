La historia que durante meses permaneció entre rumores y versiones volvió a instalarse con fuerza tras una inesperada revelación en LAM. Allí, Ángel de Brito confirmó que el vínculo entre Gimena Accardi y Andrés Gil efectivamente habría existido, en medio de una situación que tuvo como protagonista involuntaria a Cande Vetrano.

Según se contó en el programa de América TV, todo habría ocurrido durante el período en que Gimena Accardi y Nico Vázquez todavía atravesaban su relación, mientras que Andrés Gil se encontraba en pareja con Cande Vetrano. Los actores, además, compartían trabajo y distintas jornadas vinculadas a la obra teatral encabezada por Vázquez.

La confirmación llegó cuando Mery del Cerro explicó el motivo por el que Gimena Accardi no había estado presente en la despedida de soltera de Lali Espósito. La ausencia llamó especialmente la atención debido a la cercanía que ambas habían mantenido durante años y a la relación de amistad que existía dentro de ese grupo.

En ese contexto, Pepe Ochoa aportó la versión más fuerte sobre lo ocurrido y aseguró que el acercamiento entre Andrés Gil y Gimena Accardi se habría extendido durante “un tiempo prudencial”. La situación habría impactado especialmente en Cande Vetrano, que acababa de convertirse en mamá de Pino junto al actor.

La decisión que tomó la actriz frente a lo ocurrido fue uno de los puntos que más sorprendieron. “Andrés y Gime tenían un vínculo de infidelidad, estando Cande en el medio, y su hijo recién nacido. Cande elige perdonarlo”, reveló Ochoa durante la emisión.

Por su parte, Ángel de Brito fue contundente al confirmar la existencia de aquel vínculo: “El vínculo existió”. Luego, al referirse a cómo continuaron las historias personales de los involucrados, resumió: “Después cada uno arregló sus cosas”. La revelación volvió a poner el foco sobre una situación que durante mucho tiempo quedó rodeada de silencio.

¿Se acabó todo?

Meses después, Andrés Gil también habló públicamente sobre su relación con Cande Vetrano y dejó en claro que ambos continúan juntos y disfrutando de su vida familiar. “Por suerte estamos bien. Se dicen muchas cosas... Si uno hace caso a eso, se vuelve loco”, expresó el actor en diálogo con Ciudad Magazine.

Además, Andrés Gil explicó que su experiencia con los medios le permitió tomar distancia de las versiones que circulan sobre su vida privada. “Por suerte, yo ya sé cómo funcionan los medios y fue un momento”, sostuvo. Y al hablar de su presente junto a Cande Vetrano y su hijo Pino, cerró: “Ahora estamos en familia, disfrutando cada momento de nuestro hijo, con amigos. Así que, por suerte, muy bien, muy contentos”.