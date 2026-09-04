Una serie de secretos sobre la despedida de soltera de Lali Espósito salió a la luz cuando faltan pocas semanas para su casamiento con Pedro Rosemblat. Cande Vetrano, involucrada directamente en la preparación del festejo, contó que la novia desconocía gran parte del plan. Incluso admitió que se animaron a desafiar una conocida resistencia de su amiga.

Una de las postales más llamativas fue el vestuario elegido para recorrer Río de Janeiro. La cantante lució una remera rosa con las caras de Carola Reyna y Boy Olmi, combinada con shorts de jean y una gorra negra. Esa imagen respondía a una consigna interna que tomó como inspiración a matrimonios famosos.

Durante su participación en Había que decirlo, por Prende, Cande Vetrano anticipó que “la sorprendimos con muchas cosas que ustedes no saben”. Ni siquiera el mal tiempo logró arruinar el entusiasmo del grupo: “Llegamos a Río, un frío de cagarse, nublado, lluvia y riéndonos de todo”. Sobre una de sus amigas, agregó: “Mery bajaba con un saco de lana hasta acá y nosotras nos moríamos de risa porque no entendíamos si estaba en Palapas, en Neuquén o si estaba en Río”.

La actriz reconoció que someter a Lali Espósito a tantos imprevistos también implicaba correr un riesgo. “La resorprendimos y ella no le gusta que la sorprendan y la sorprendimos bastante. Le tocaba”, aseguró. El itinerario fue pensado para dosificar cada novedad: “Estuvo linda la organización porque íbamos viendo cuándo aparecían las sorpresitas”.

Las salidas nocturnas tuvieron un lugar importante dentro de la celebración. Al revelar qué clase de recorrida realizaron, Vetrano confesó: “Fuimos a todos bares gays”. La presencia de su amiga no pasó inadvertida y, según describió, se movió “como la reina del pop ahí”.

La idea de las prendas nació mientras buscaban una estética que evitara los elementos tradicionales de una despedida. “Al principio surgió como una idea de bueno, Lali Espósito casándose y le dije, ‘Che, me parece remarketing todo como que es re merch’. Entonces le dije, ‘Vayamos por las celebrities, los casamientos celebrities’”, explicó. Así surgió la elección de Carola Reyna y Boy Olmi como referentes.

El atuendo se completó con una gorra que llevaba una frase provocadora: “Ni en pedo me caso”. La ocurrencia llegó hasta la pareja homenajeada y generó una respuesta pública de la actriz. Feliz por haber aparecido en la celebración de Lali Espósito, Carola expresó: “Ser tu remera es mucho más de lo que se puede pedir”.

Boy Olmi también recibió con alegría el gesto y celebró haber formado parte indirectamente de aquella aventura. Al cerrar su relato, Cande Vetrano dejó en claro que el viaje superó cualquier dificultad climática: “La pasamos muy bien. Muchas ganas de volver a Río”. La despedida quedó así marcada por los secretos, el humor y una complicidad que recién ahora comenzó a conocerse.