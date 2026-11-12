Después de varios días atravesados por la tensión, las denuncias y las repercusiones judiciales, Wanda Nara decidió hacer una pausa en medio del conflicto con Mauro Icardi y disfrutar de un plan diferente junto a sus dos hijas, Francesca e Isabella. La conductora sorprendió al mostrarse públicamente en una celebración infantil y dejó algunas postales del encuentro en sus redes sociales.

La salida tuvo lugar el miércoles, cuando la empresaria asistió al cumpleaños de Chuchu, la hija menor de La Joaqui. Se trató de una reunión íntima, organizada al aire libre, en la que las chicas pudieron compartir una tarde de juegos y entretenimiento lejos de las cámaras y de la exposición que generó el enfrentamiento entre sus padres.

El festejo contó con distintas propuestas para los más pequeños. Entre ellas se destacaron un pelotero inflable y un arco de fútbol instalado en el jardín, espacios que disfrutaron Francesca e Isabella durante buena parte de la jornada. Las imágenes mostraron a las niñas entretenidas y compartiendo momentos con otros invitados de la celebración.

Wanda Nara y su primera salida con sus hijas tras el escándalo

Fue la propia Wanda Nara quien decidió mostrar parte de lo vivido a través de Instagram. En una de las fotografías apareció junto a La Joaqui y Sasha Ferro, mientras que en otras publicaciones quedaron registrados distintos momentos del encuentro. Para acompañar una de las postales, la conductora eligió una frase sencilla: "Tarde de chicas".

La reaparición se produjo en un momento particularmente delicado para la familia. El enfrentamiento ocurrido en la denominada Casa de los Sueños, en Nordelta, derivó en una denuncia presentada por Wanda contra Mauro Icardi, a raíz de un episodio que involucró a su hija mayor. A partir de esa situación, se dispusieron medidas judiciales que incluyen una restricción perimetral durante 45 días y la prohibición de contacto del futbolista con la menor.

Mientras la causa continúa su curso, también se conocieron las primeras palabras de Nora Colosimo, mamá de Wanda, quien se refirió al difícil presente familiar durante su participación en LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito. Allí dejó en claro que su principal preocupación está puesta en sus nietas y evitó brindar detalles sobre el expediente judicial.

Wanda Nara y su primera salida con sus hijas tras el escándalo

Cuando le preguntaron por la situación de la conductora, Colosimo respondió con una frase que reflejó su percepción del momento: "Rota, como cualquier mamá". Además, al ser consultada sobre si Wanda estaba realizando terapia, contestó: "Por Zoom". Finalmente, frente a la insistencia de los periodistas, puso un límite: "Yo hasta acá llego, chicos".

Así, entre la exposición mediática y las novedades judiciales, Wanda Nara eligió compartir una tarde junto a Francesca e Isabella, acompañada por personas de su entorno. Sin hacer referencias directas a Mauro Icardi, la conductora mostró una faceta más cotidiana y familiar, mientras el conflicto continúa generando repercusiones y mantiene la atención puesta en lo que resolverá la Justicia.