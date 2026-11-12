Agustín Rodríguez, abogado de Eugenia "China" Suárez, desmintió que su clienta haya sido citada a declarar por los hechos del viernes pasado. "No tenemos ninguna información de eso. Le quiero desmentir porque en algunos lados están asegurando eso, y ella no fue citada como testigo", aseguró.

La respuesta a los dichos del abogado de Icardi

Consultado por los dichos de Francisco Oneto, abogado de Mauro Icardi, quien había dicho que no sería raro que la citaran, también al personal doméstico, Rodríguez respondió con cautela. "Calculo que el doctor Oneto, que es un excelente abogado, sabrá si es conveniente o no. Pero hasta el momento a ella no le ha llegado ninguna citación, por lo cual no puedo afirmar eso", explicó.

Cómo vive la China el operativo policial

Tras el mega operativo del viernes. En el lugar hubo un cordón policial de diez efectivos, funcionarios públicos, un allanamiento y secuestro de tecnología. Rodríguez dijo que lo vive "como cualquier persona, cualquier pareja que está pasando esta situación, totalmente desagradable". Sostuvo que "hay suficientes pruebas que acreditan que no existió nada de lo que están diciendo".

Por eso instó a la Justicia a actuar "como corresponde" y a usar "todas las herramientas" a su alcance, como "gabinetes psicotécnicos, cámaras Gesell, todo lo que sea necesario". Según él, esto terminaría con lo que describió como una persecución que sufre Mauro Icardi. Además, remarcó que la situación de la China es independiente de la de él. Icardi tiene otros abogados y otra parte civil y penal.

"Una barbaridad" filtrar información de una menor

El letrado consideró "una barbaridad" que se filtre información que involucra a una menor. Agregó que "todos los que somos padres sabemos perfectamente que muchas veces a los chicos hay que ponerles límites, y eso no quiere decir que el padre o la madre sea violento".