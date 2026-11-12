Un momento completamente inesperado sacudió la cocina de MasterChef Celebrity y tuvo como protagonistas a Maru Botana y Edith Hermida. Lo que parecía una presentación tranquila terminó convirtiéndose en una situación desagradable cuando la reconocida pastelera descubrió un detalle que nadie esperaba encontrar en una preparación. La escena generó sorpresa entre los presentes y dejó a la participante en una posición bastante incómoda.

Todo comenzó cuando Edith Hermida llegó frente al jurado con su plato, al que había bautizado como “Trilogía de Mar y Tierra”. La conductora de Bendita estaba convencida de que podía conseguir una buena devolución y hasta transmitió su entusiasmo antes de mostrar su creación: “Voy con mi plato hacia adelante súper contenta. Digo: esta noche, palco”, expresó frente a las cámaras.

Sin embargo, la confianza de la participante duró poco. Mientras Maru Botana examinaba la preparación y comenzaba a probarla, advirtió algo que llamó inmediatamente su atención: un pelo sobre la comida. El hallazgo cambió por completo el clima de la degustación y provocó distintas reacciones entre quienes estaban siguiendo la devolución.

La situación no pasó inadvertida para Edith Hermida, que intentó defenderse y hasta deslizó una sospecha sobre sus compañeros. “Puede ser que sea mío, pero lo guardaron para usarlo en mi contra. ¡Me lo pusieron ustedes! Me dan el delantal gris”, lanzó, entre sorprendida y molesta por lo que acababa de suceder. Su explicación despertó risas y comentarios en la cocina.

Pero hubo otra integrante del programa que no ocultó su impresión frente al desagradable descubrimiento. Wanda Nara, conductora del ciclo, fue contundente al explicar cómo reaccionaría si le sucediera algo parecido mientras come: “Yo como todo, pero si me llega un plato con un pelo, no puedo seguir comiendo. Ya está”, aseguró sin vueltas.

Más allá del episodio, la preparación también recibió observaciones técnicas. Damián Betular destacó que algunos papines estaban bien dorados y valoró las hierbas utilizadas, aunque consideró que a la salsa le faltaban sal y pimienta. Por su parte, Dolli Irigoyen señaló que la bechamel había quedado demasiado espesa y que al pescado le había faltado el dorado que había recomendado durante la preparación.

El episodio dejó a Edith Hermida expuesta frente a sus compañeros y sumó un ingrediente inesperado a una jornada cargada de devoluciones. La participante, además, no se quedó callada ante las sospechas y apuntó directamente contra quienes compartían con ella las estaciones de cocina.

Finalmente, la noche terminó con una distribución de delantales que dejó a varios participantes en situaciones diferentes. Elizabeth Vernaci, Gregorio Roselló, Mike Amigorena, Luciana Geuna y Lizy Tagliani consiguieron el delantal blanco y subieron al balcón. El resto deberá afrontar una nueva instancia para intentar continuar en la competencia. Así, un simple pelo terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la emisión.