Jimena Barón sorprendió en las redes sociales con una publicación cargada de emoción dedicada a Momo, el hijo que tiene con Daniel Osvaldo, en un momento especialmente sensible para la familia. El adolescente terminó la primaria y está a punto de comenzar una nueva etapa, algo que llevó a la cantante a reflexionar sobre todo el camino recorrido juntos.

La artista compartió varias palabras sobre el crecimiento de su hijo y las distintas experiencias que atravesó durante este último año. “¡Qué año! Llega el final de una etapa tan importante, tan linda, tan emocionante. Te egresas, te vas de viaje con tus amigos, ya tuviste tu baile de 7mo”, escribió, mientras enumeró las actividades que todavía le quedan antes de despedirse definitivamente de la escuela primaria.

Con evidente orgullo, Jimena Barón describió cómo observa actualmente a Momo y destacó distintas características de su personalidad. “Te veo grande, musculoso, te veo inteligente, rápido, gracioso, empático, pillo, te veo lindo hijo”, expresó. También contó, con humor y ternura, que el joven está muy pendiente de las fragancias árabes que utiliza y que siempre quiere sumar alguna nueva a su colección.

Sin embargo, detrás de la felicidad por verlo crecer también apareció una cuota de nostalgia. “Una parte egoísta de mi corazón sufre un poco viéndote despegar, tomándote solo el bondi, no tan interesado en cosas que antes te encantaban, conmigo”, reconoció la cantante. Y agregó: “Veo desaparecer los hoyuelitos de tus manos y si soy egoísta, me duele”.

En su extenso mensaje, la actriz también recordó los primeros años junto a su hijo y el particular vínculo que construyeron desde su nacimiento. “Hace casi 13 años y una panza preciosa que estamos juntos, pegados, cagandonos de risa de acá para allá, haciendo de todo, juntos”, manifestó, al repasar las diferentes etapas que atravesaron como madre e hijo.

La emoción aumentó cuando Jimena Barón habló del esfuerzo que implicó criar a Momo durante sus primeros años. “Me infla el pecho como nada en mi vida verte volar, seguro, confiado, fachero (como decís vos). Hicimos un gran trabajo hijo”, escribió. Y completó: “Bastante solos al principio, sin tener mucha idea la verdad, pero el amor fue más que suficiente”.

Jimena Barón y un posteo diferente

Finalmente, la cantante le dedicó unas palabras que resumieron el lugar que ocupa Momo en su vida. “Gracias por enseñarme a ser mamá. Gracias por ser mi primer equipo por siempre. Siempre voy a ser tu pista de aterrizaje, ya te lo dije…vos volá!”, expresó. El mensaje terminó con una declaración de amor: “Mi primer amor por siempre, mi campeón toda la vida”.

El posteo de Jimena Barón tomó especial relevancia porque fue publicado en las mismas horas en las que se conoció la internación de urgencia de Daniel Osvaldo. Según informó LAM a través de Pepe Ochoa, el exfutbolista permanece en terapia intensiva en un hospital de Llavallol por un cuadro que afecta principalmente su pulmón derecho y tiene diagnóstico reservado. Hasta el momento, Jimena Barón no se pronunció públicamente sobre la salud del padre de su hijo.