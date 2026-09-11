El escándalo que involucró a Andrés Gil, Gimena Accardi, Nico Vázquez y Cande Vetrano volvió a instalarse en los programas de televisión. El episodio, que había tomado fuerza en 2024, terminó provocando la ruptura de la pareja que durante años habían conformado Nico Vázquez y Gimena Accardi, mientras que la situación también impactó en otros vínculos personales.

Esta semana, el tema volvió al centro de la escena luego de que Andrés Gil decidiera hablar públicamente en Desayuno Americano, el ciclo de América TV. El actor se refirió a la nueva repercusión de aquella polémica y dejó en claro que le resultaba llamativo que una historia que parecía haber quedado atrás recuperara semejante protagonismo.

La información sobre el vínculo entre Andrés Gil y Gimena Accardi había sido confirmada oportunamente por Ángel de Brito en LAM. A partir de entonces, comenzaron a conocerse distintos detalles sobre lo sucedido y sobre las consecuencias que tuvo para los protagonistas.

Cada vez está más claro

En medio de aquel escándalo también apareció Cande Vetrano. Según contó Pepe Ochoa, la actriz decidió continuar junto a Andrés Gil y perdonarlo. La situación tenía además un contexto familiar particular, ya que ambos acababan de convertirse en padres.

Ahora, el análisis fue todavía más atrás y puso la lupa sobre una obra teatral que los había reunido profesionalmente: En Otras Palabras. Allí trabajaron Andrés Gil y Gimena Accardi, bajo la dirección de Nico Vázquez, una coincidencia que adquirió otra dimensión después de que trascendiera el escándalo.

Fue Luis Bremer quien recordó en el programa de Pamela David cómo era aquella puesta teatral y destacó la fuerte carga emocional que tenía la historia representada por los protagonistas. “Cuando presentaron la obra, Nico Vázquez, que era el director, con su amigo Andrés y su esposa Gimena Accardi, presentaban una obra muy jugada de verdad. Era una obra de desgarro… Nicolás los elige, fue más allá de eso”, sostuvo.

Bremer también remarcó el nivel de intimidad que exigía aquella propuesta: “Era una cosa muy íntima y desgarradora”. En ese momento, Carlos Salerno aportó una definición que sintetizó la particular conexión que se percibía en escena: “Había piel”. La observación volvió a poner bajo la lupa la relación profesional que habían mantenido Gil y Accardi.

Según el análisis realizado en televisión, aquella cercanía habría excedido los límites del escenario. La historia también terminó afectando la amistad entre Nico Vázquez y Andrés Gil, quienes con el tiempo dejaron de tener contacto. Para cerrar el informe, Bremer pidió revisar el archivo de la presentación de En Otras Palabras y sostuvo: “Vamos al archivo, que va graficar la situación en la presentación de la obra, En Otras Palabras, protagonizada por Andrés Gil y Gime Accardi, con Nico Vázquez de director. Que hablaba no solamente de una pareja, no solamente caliente, que después se separa, el desgarro, muy intensa. En la presentación de la obra en donde el director (Nico) dice ‘a fondo con esto’, es una historia a donde hay que jugársela”.