“La peligrosa” llega este fin de semana al Alto Valle de la mano de Brújula Teatro, compañía de Bariloche que propone una obra atravesada por la amistad, los vínculos y el acompañamiento. La puesta nació de un proceso creativo de dos años entre las actrices Virginia Salamida y Cecilia Planas y la directora Aravinda Juárez, quien también estuvo a cargo de la dramaturgia.

En diálogo con “La noche cae, la radio se enciende”, programa que se transmite por AM550, Juárez brindó detalles sobre el origen de la propuesta y explicó que fueron las propias actrices quienes la convocaron para crear una obra que pudieran protagonizar juntas. “Ellas empezaron a traerme como imágenes y cosas que les interesaban estéticamente y con ese material empecé a escribir”, contó la directora.

Virginia Salamida y Cecilia Planas protagonizan la obra creada a partir de su vínculo de amistad.

La historia presenta a Julieta y Clara, dos amigas que se reencuentran después de mucho tiempo para realizar una última sesión de fotos juntas. A partir de ese encuentro aparecen recuerdos, gestos y situaciones que ponen en primer plano aquello que muchas veces permanece sin decir. Para Juárez, el vínculo entre las protagonistas terminó convirtiéndose en uno de los ejes centrales de la obra.

Uno de los aspectos más particulares de “La peligrosa” es su dispositivo escénico. Las propias actrices construyen frente al público las diferentes fotografías que aparecen durante la obra, utilizando luces, objetos y elementos del estudio fotográfico. De esta manera, cada nueva imagen se arma en vivo y forma parte del relato.

La puesta escénica permite que las fotografías se construyan en vivo frente al público.

La gira por el Alto Valle comenzará este viernes a las 21 en Deriva Teatro de Neuquén, ubicado en Sarmiento 841. El sábado, a las 21, la obra se presentará en Club de Arte El Biombo de General Roca, mientras que el domingo a las 20 llegará a Espacio Pueblarte de Cipolletti. La propuesta está protagonizada por Virginia Salamida y Cecilia Planas, con dirección de Aravinda Juárez y Kevin Orellanes.