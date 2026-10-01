Dos publicaciones de Agus Kogan volvieron a instalar el nombre de Lautaro Martínez en una controversia que los usuarios de redes relacionaron con Agustina Gandolfo. Primero apareció una foto de apoyo al futbolista; después, un video con una frase sobre una advertencia. El mensaje no identifica a quien se la habría hecho ni confirma que Kogan haya tenido un encuentro con el delantero.

La primera publicación fue una imagen de Martínez que la influencer compartió con palabras de aliento. Agustina Kogan se ha mostrado en otras ocasiones como seguidora del jugador de la Selección argentina, por lo que el posteo también podía leerse como una muestra de apoyo. Pero el antecedente de cruces entre ella y Agustina Gandolfo hizo que algunos seguidores lo interpretaran como una provocación.

El video posterior llevó las interpretaciones hacia la vida privada de Lautaro Martínez. En TikTok, Agus Kogan hizo la mímica de una canción cuya letra sugería que había estado acompañada por alguien: “[...] pero cuando te enteres quién me acompañó, te morís...”. Esa elección despertó conjeturas sobre el futbolista, aunque la canción no permite saber a quién aludía la influencer.

A la grabación le agregó un mensaje propio: “Me dijiste que empiece a ser fan de otro jugador porque sino me ibas a hacer algo, pero...”. Allí Kogan sostuvo que una persona le había pedido dejar de apoyar a un futbolista y sugirió que la había amenazado. Dejó la frase inconclusa y no señaló a nadie por su nombre.

Los usuarios vincularon esa indirecta con Agustina Gandolfo, pareja del Toro, por los antecedentes de tensión entre ambas en redes. Esa lectura surge de las publicaciones y de su historia previa: en el video, Kogan no identifica a Gandolfo como autora de la supuesta advertencia. La influencer tampoco explicó a quién le hablaba en esa frase.

Otra especulación fue asociar la canción con un supuesto affaire. Agus Kogan no dijo en el video que hubiera mantenido una relación con Lautaro Martínez. La combinación de la foto, el tema elegido y su mensaje sobre cambiar de jugador alimentó las versiones, pero ninguno de esos elementos acredita un vínculo íntimo entre la influencer y el delantero.

Agustina Gandolfo volvió así a quedar mencionada en una controversia cuyo mensaje principal no la nombra. Lautaro Martínez aparece en el centro de las interpretaciones por la imagen que Kogan compartió y por su conocida admiración hacia él. Lo comprobable son las publicaciones y la frase sobre una advertencia; a quién iba dirigida y qué quiso insinuar siguen siendo preguntas abiertas.