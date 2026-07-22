Rosalía intentó frenar el repudio de los fanáticos argentinos con una disculpa que generó más desconcierto que alivio. Después de compartir un mensaje de Mía Khalifa contra los hinchas tras la final del Mundial 2026, la cantante aseguró que actuó sin prestar atención al contenido y trató de explicar por qué decidió eliminarlo.

El término utilizado en la publicación tenía una carga especialmente provocadora. “Perlas” puede emplearse de manera irónica para señalar a alguien de quien nadie se fía, por considerarlo manipulador, deshonesto o una pésima influencia. En ese contexto, la palabra fue interpretada como una descalificación hacia los argentinos que acababan de sufrir la derrota de la Selección Argentina frente a España.

Mía Khalifa había utilizado la canción “La Perla”, de Rosalía, para celebrar el resultado del partido. Junto con el video, escribió: “es así como suena la vida ahora que, las perlas, fueron derrotadas”. La artista española replicó ese contenido desde su perfil y su gesto fue entendido como una adhesión a la burla, aunque después negó haber advertido qué decía el texto.

La reacción alcanzó rápidamente un terreno sensible para la cantante: sus próximos conciertos en Buenos Aires. Algunos seguidores manifestaron que querían solicitar la devolución de las entradas, mientras otros comenzaron a ofrecerlas para la reventa. Rosalía tiene previstas cuatro presentaciones para los días 1, 2, 4 y 6 de agosto como parte de su gira internacional LUX.

Ante el crecimiento de las críticas, la intérprete borró la publicación y sostuvo que “no leyó” el mensaje que acompañaba al video. Su argumento fue que únicamente había reparado en la presencia de su canción, pero esa explicación fue cuestionada por usuarios que esperaban un reconocimiento más contundente de lo ocurrido y del alcance que tuvo su reposteo.

La respuesta completa de Rosalía mantuvo un tono informal incluso cuando el conflicto ya afectaba la recepción de sus shows en el país. "Le di a compartir pa sonaba la perla y ni leí lo que ponia, mala mia. Perdoooonnnnnn", escribió. La cantidad de letras utilizada en el pedido y la ausencia de una explicación más extensa hicieron que muchos lo consideraran insuficiente.

El mensaje dejó ahora una nueva discusión alrededor de la artista: si se trató de un error por no revisar el contenido o de una disculpa apresurada ante las consecuencias comerciales. Rosalía procuró desligarse de la agresión y retiró el posteo, pero deberá enfrentar el malestar de una parte del público argentino cuando llegue a Buenos Aires para cumplir con sus cuatro recitales.