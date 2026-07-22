La fuerte repercusión que dejó la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial sigue sumando capítulos y esta vez tuvo como protagonista a Lali Espósito, quien publicó un mensaje que rápidamente se volvió viral. La artista, identificada desde hace años con la camiseta argentina, utilizó el humor para responder a la ola de críticas que recibió el país y muchos interpretaron que también apuntó contra Rosalía.

La relación de Lali Espósito con la Selección Argentina quedó marcada desde el Mundial de Qatar, cuando fue la encargada de interpretar el Himno Nacional en la consagración frente a Francia. En esta edición, ese lugar fue ocupado por María Becerra, aunque Lali siguió acompañando al equipo durante toda la competencia y se expresó en varias oportunidades en sus redes sociales.

Tras la final, la cantante compartió en sus historias de Instagram un recordado video de Moria Casán, acompañado por la frase: "Argentina:". En el clip, la diva dispara una de sus declaraciones más famosas: "Todos se la agarran conmigo. A mí me importa tres pitos quiénes sean, a mí me planteás batalla y yo te respondo. Aguantate. Seas un cuatro de copa, un as de bastos, un as de espadas, lo que sea".

La publicación generó miles de comentarios y rápidamente comenzaron las especulaciones. Muchos usuarios interpretaron que el mensaje estaba dirigido a quienes criticaron al país tras la final del Mundial, mientras que otros consideraron que también era una respuesta indirecta para Rosalía, quien quedó envuelta en una fuerte polémica durante las últimas horas.

El conflicto comenzó luego de que Rosalía compartiera en su cuenta oficial de TikTok un video publicado por Mia Khalifa, donde la influencer celebraba la victoria de España sobre Argentina. En el clip aparecía la frase "How life sounds now that the perlas have been defeated", acompañada por banderas españolas y la canción "La Perla", colaboración entre la cantante catalana y Yahritza y Su Esencia.

Lali defendió a la Argentina contra Rosalía

La decisión de Rosalía de repostear ese contenido fue interpretada por numerosos fanáticos argentinos como un respaldo al mensaje del video. A partir de ese momento, las redes sociales se llenaron de cuestionamientos hacia la artista, especialmente por el vínculo que había construido con el público argentino durante sus anteriores visitas al país.

Mientras tanto, el gesto de Lali Espósito fue celebrado por miles de seguidores, que destacaron su apoyo constante a la Selección Argentina y su manera de responder con ironía a las críticas. Sin mencionar nombres, su publicación volvió a instalar el debate sobre la actitud de Rosalía, cuya gira por Buenos Aires quedó envuelta en un clima de fuerte tensión entre parte de sus fanáticos.