NEXT, reconocida por realizar un tributo a INXS, se presentará este viernes 25 de septiembre a las 21 en Mood Live de Neuquén. El espectáculo estará encabezado por el cantante y frontman Cristian Ramello, quien recreará junto a la banda el repertorio y la puesta en escena asociada a la agrupación australiana liderada por Michael Hutchence.

El show busca reproducir no solamente las canciones de INXS, sino también parte de la experiencia visual de sus grandes conciertos. Para eso, NEXT incorpora vestuario inspirado en distintas eras de los álbumes, una pantalla multimedia y una puesta en escena diseñada para recuperar la identidad de la banda.

Las entradas para la presentación ya están disponibles a través de ProTickets y en la boletería de Mood Live.

Una propuesta que va más allá de las canciones

NEXT construyó su propuesta alrededor de una pregunta central: cómo trasladar a un escenario actual la identidad de una de las bandas australianas más reconocidas del rock internacional.

La formación liderada por Cristian Ramello trabaja sobre distintos elementos de la experiencia de INXS: el repertorio, la interpretación vocal, la estética de los integrantes y la dimensión visual de los conciertos.

La propuesta también contempla cambios de vestuario vinculados con diferentes etapas de la discografía de INXS, acompañados por contenido multimedia proyectado detrás de los músicos.

El objetivo es que el público no solamente escuche las canciones conocidas, sino que pueda reconocer elementos característicos de los shows de la banda.

INXS y el legado de Michael Hutchence

La historia de INXS comenzó en Australia a fines de la década de 1970, cuando los hermanos Andrew, Jon y Tim Farriss y sus compañeros Michael Hutchence, Kirk Pengilly y Garry Gary Beers comenzaron a tocar juntos. El grupo realizó su primer show como The Farriss Brothers en 1977.

El primer álbum de INXS fue publicado en 1980, mientras que durante la década siguiente la banda alcanzó una dimensión internacional con discos como Shabooh Shoobah, Listen Like Thieves, Kick y X.

Michael Hutchence fue la voz y una de las principales figuras de la agrupación. Su presencia escénica se convirtió en uno de los rasgos más reconocibles de INXS y marcó buena parte de la identidad de sus presentaciones en vivo.

Entre los temas más asociados a esa etapa aparecen “Need You Tonight”, “Never Tear Us Apart”, “New Sensation”, “Devil Inside” y “Suicide Blonde”, canciones que ayudaron a convertir a INXS en una banda de alcance mundial.

Un tributo construido desde la puesta en escena

Uno de los elementos que diferencia a NEXT de una propuesta basada únicamente en versiones musicales es la incorporación de recursos visuales.

El espectáculo incluye pantalla multimedia, vestuario temático y una puesta en escena inspirada en diferentes momentos de INXS. La intención es reconstruir parte del lenguaje visual que acompañaba a la banda australiana durante sus grandes presentaciones.

A lo largo de su trayectoria, NEXT también desarrolló arreglos sinfónicos de canciones de INXS, una propuesta que tuvo presentaciones con localidades agotadas en Rosario, según la información difundida por la organización del espectáculo.

La banda tributo lleva además varios años recorriendo escenarios de Argentina y otros puntos de Latinoamérica.

La música de INXS vuelve a un escenario neuquino

El regreso de repertorios de grandes bandas internacionales a través de proyectos tributo se convirtió en una alternativa para acercar esos clásicos a nuevas generaciones y, al mismo tiempo, recuperar la experiencia de quienes conocieron esas canciones en su época de mayor popularidad.

En el caso de INXS, el repertorio combina rock, funk y elementos de música pop, una mezcla que fue parte central de la identidad sonora del grupo australiano. La propia historia oficial de la banda destaca esa combinación como una de sus características musicales.

Para el público de Neuquén, la presentación de NEXT propone además una experiencia centrada en una etapa especialmente reconocible de la música internacional, con canciones que continúan formando parte de radios, playlists y repertorios en vivo.