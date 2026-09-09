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Puro punk rock

La banda tributo a Green Day que arrasa en el mundo llega por primera vez a Neuquén

Nice Guys se presentará este viernes en Mood Live. La banda argentina recreará durante casi dos horas los grandes clásicos de Green Day. La propuesta forma parte de su World Tour 2026 por Argentina, Sudamérica y Europa.

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Miércoles, 09 de septiembre de 2026 a las 17:45
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Nice Guys llegará por primera vez a Neuquén para presentar su homenaje a Green Day.

La ciudad de Neuquén se prepara para una noche a puro punk rock con la llegada, por primera vez, de Nice Guys, la banda argentina reconocida internacionalmente por su homenaje a Green Day. El show será este viernes a las 20 en Mood Live, ubicado en Ministro González 40, con un formato XL pensado para recrear la energía y la puesta en escena de uno de los grupos más influyentes del género.

Con más de nueve años de trayectoria, Nice Guys comenzó su recorrido en Rosario y con el tiempo llegó a distintos escenarios de Argentina y Sudamérica. En 2025 realizó su primera gira europea, con presentaciones en Valencia, Sevilla, Barcelona y Madrid, y actualmente desarrolla su World Tour 2026, que incluye fechas en Argentina, Colombia, Chile y Uruguay, además de una nueva etapa por España, Francia y Portugal.

El show tendrá una duración cercana a las dos horas y recorrerá distintas etapas de la banda estadounidense.

El espectáculo propone un recorrido por distintas etapas de la carrera de Green Day y tendrá una duración cercana a las dos horas. El público podrá disfrutar de canciones de discos como Dookie y Nimrod, además de clásicos de American Idiot y temas de su producción más reciente, Saviors. La puesta suma instrumentos réplica, cambios de vestuario, visuales sincronizadas e iluminación profesional para acercarse a la experiencia de un concierto de la banda liderada por Billie Joe Armstrong.

La formación está integrada por Juan Manuel Ruiz de Galarreta en voz y guitarra, Valentín Moreno en bajo y coros, Santiago Brunel en guitarra y coros y Rodrigo Peña en batería. La propuesta busca ir más allá de un simple tributo y recrear la actitud, la intensidad y la estética de Green Day para fanáticos de distintas generaciones.

El espectáculo será este viernes 11 de septiembre a las 20 en Mood Live, Ministro González 40.

La cita será este viernes a las 20 en Mood Live, donde sonarán algunos de los himnos más reconocidos de Green Day, entre ellos Basket Case, When I Come Around, Holiday, Boulevard of Broken Dreams y Wake Me Up When September Ends. Será la primera presentación de Nice Guys en Neuquén y una de las paradas de su gira internacional de 2026.

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