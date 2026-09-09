La ciudad de Neuquén se prepara para una noche a puro punk rock con la llegada, por primera vez, de Nice Guys, la banda argentina reconocida internacionalmente por su homenaje a Green Day. El show será este viernes a las 20 en Mood Live, ubicado en Ministro González 40, con un formato XL pensado para recrear la energía y la puesta en escena de uno de los grupos más influyentes del género.

Con más de nueve años de trayectoria, Nice Guys comenzó su recorrido en Rosario y con el tiempo llegó a distintos escenarios de Argentina y Sudamérica. En 2025 realizó su primera gira europea, con presentaciones en Valencia, Sevilla, Barcelona y Madrid, y actualmente desarrolla su World Tour 2026, que incluye fechas en Argentina, Colombia, Chile y Uruguay, además de una nueva etapa por España, Francia y Portugal.

El show tendrá una duración cercana a las dos horas y recorrerá distintas etapas de la banda estadounidense.

El espectáculo propone un recorrido por distintas etapas de la carrera de Green Day y tendrá una duración cercana a las dos horas. El público podrá disfrutar de canciones de discos como Dookie y Nimrod, además de clásicos de American Idiot y temas de su producción más reciente, Saviors. La puesta suma instrumentos réplica, cambios de vestuario, visuales sincronizadas e iluminación profesional para acercarse a la experiencia de un concierto de la banda liderada por Billie Joe Armstrong.

La formación está integrada por Juan Manuel Ruiz de Galarreta en voz y guitarra, Valentín Moreno en bajo y coros, Santiago Brunel en guitarra y coros y Rodrigo Peña en batería. La propuesta busca ir más allá de un simple tributo y recrear la actitud, la intensidad y la estética de Green Day para fanáticos de distintas generaciones.

El espectáculo será este viernes 11 de septiembre a las 20 en Mood Live, Ministro González 40.

La cita será este viernes a las 20 en Mood Live, donde sonarán algunos de los himnos más reconocidos de Green Day, entre ellos Basket Case, When I Come Around, Holiday, Boulevard of Broken Dreams y Wake Me Up When September Ends. Será la primera presentación de Nice Guys en Neuquén y una de las paradas de su gira internacional de 2026.