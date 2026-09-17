Pablo Alarcón y Claribel Medina vuelven a encontrarse sobre las tablas con “Es Complicado” en el Teatro Arrimadero de Neuquén, una obra que propone recorrer los distintos matices de una relación atravesada por el amor, el desamor, los celos y aquellas cosas que quedaron pendientes. La pieza combina momentos de humor y emoción para contar una historia en la que el pasado vuelve a hacerse presente.

La trama tiene como protagonistas a un matrimonio que atraviesa un divorcio y se reencuentra en una casa de fin de semana. En ese espacio y durante el transcurso de un día y una noche, aparecen viejas discusiones, recuerdos, deseos y preguntas sobre aquello que no fue, lo que todavía es y lo que quizás pueda volver a ser.

La propuesta recibió cinco nominaciones y obtuvo tres Premios Carlos durante la temporada de Villa Carlos Paz.

La obra cuenta con libro y dirección de Ernesto Medela y producción de Damián Sequeira. “Es Complicado” tuvo su estreno en el Teatro Regina de Buenos Aires y actualmente recorre distintas ciudades del país como parte de una gira nacional.

Durante la temporada de Villa Carlos Paz, la propuesta recibió cinco nominaciones a los Premios Carlos y obtuvo tres galardones: Mejor Comedia Dramática, Mejor Actriz y Premio a la Trayectoria.

La función en Neuquén será el lunes 21 de septiembre a las 21 en el Teatro El Arrimadero.

En Neuquén, la función será el lunes 21 de septiembre a las 21 horas en el Teatro El Arrimadero, donde Alarcón y Medina volverán a compartir escenario para poner en escena una historia que se mueve entre los recuerdos de una relación, los conflictos del presente y la posibilidad de un nuevo comienzo.