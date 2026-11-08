Ivana Icardi salió al cruce de Wanda Nara tras la denuncia contra Mauro y la trató de mitómana

La defensa pública de Ivana Icardi a su hermano abrió un cruce con usuarios que le reclamaron poner el foco en su sobrina. La influencer escribió en X en medio de la denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi por presuntas lesiones hacia Francesca y respondió con dureza cuando sus mensajes recibieron cuestionamientos.

Radicada en España, Ivana Icardi publicó primero un breve mensaje: “Sin palabras”. Después escribió: “¿Cuántas veces tiene que mentir una persona para que se convenzan de que es mitómana? es para un amigo”. Aunque no incluyó el nombre de Nara, el posteo apareció en el contexto de la denuncia contra el futbolista.

Las críticas apuntaron a que priorizara la protección de la niña. Otros usuarios le recordaron los cuestionamientos que ella misma había hecho antes sobre su hermano. Frente a esas respuestas, defendió su derecho a intervenir: “¿Por qué les arde que opine? si ustedes hacen lo mismo HIPÓCRITAS”.

La tensión con Wanda Nara tenía antecedentes públicos. Durante su paso por el reality español Supervivientes All Star 3, Ivana Icardi había dicho: “El bicho de Wanda Nara ya no está en mi familia, es mi excuñada”. En ese mismo contexto, saludó a la actual pareja de su hermano: “Le mando un beso a la China Suárez que es mi guapísima nueva cuñada, que nos está viendo”.

El caso también incluyó la difusión de mensajes atribuidos a Francesca. Según lo que mostró la periodista Naiara Vecchio, la niña intentó comunicarse con su madre y, al no conseguirlo, recurrió a Martín Migueles, pareja de la conductora. En los chats difundidos aparecen estos pedidos de ayuda: “Me pegaron. Porfa. Vengan” y “Sí, me pegó y arrancó de los pelos. Por favor. Vengan”. La autenticidad y el contexto completo de ese material deberán ser evaluados en la causa.

La situación ocurrió mientras Wanda Nara grababa MasterChef Celebrity y la conductora se dirigió luego a la propiedad del futbolista en Nordelta. Allí hubo un operativo policial y llegó una ambulancia para evaluar a la niña, que se retiró con su madre. La denuncia dio origen a una investigación por presuntas lesiones y la Justicia dictó medidas cautelares de protección.

La respuesta de la influencer se centró en defender su derecho a opinar y respaldar a su hermano. Los reclamos que recibió en X apuntaron a otro aspecto del conflicto: el lugar que debía ocupar la protección de Francesca, su sobrina, en medio de los enfrentamientos entre los adultos.