Qué medida dictó la Justicia contra Mauro Icardi tras la denuncia de Wanda Nara por lesiones

La denuncia de Wanda Nara por presuntas lesiones leves derivó en nuevas restricciones para Mauro Icardi respecto de su hija Francesca. El Juzgado de Garantías N.º 2 de Tigre dictó una cautelar que abarca los acercamientos y las comunicaciones con la niña, mientras se investiga el episodio ocurrido en Nordelta.

La decisión llegó después del operativo en La Isla. Según el acta difundida, efectivos del Comando de Patrullas acudieron cerca de las 17 tras un aviso al 911. En ese momento, regía una disposición judicial que establecía que la niña debía permanecer con su padre hasta el 16 de noviembre.

La nueva resolución lleva la firma del juez Orlando Abel Díaz y tendrá vigencia durante 45 días corridos desde la notificación a Mauro Icardi. El futbolista no podrá acercarse a menos de 100 metros de la niña ni a menos de 300 metros de su domicilio o de cualquier lugar donde se encuentre. Tampoco podrá comunicarse personalmente, por teléfono, redes sociales, mensajería instantánea ni mediante terceros.

El antecedente que recoge la constancia policial es el relato de Wanda Nara sobre mensajes que su hija le había enviado por iCloud. Según contó a los efectivos, la niña denunciaba una presunta agresión y decía que llevaba horas en su habitación sin almorzar. Un hombre negó el acceso a la vivienda; después, la menor salió llorando y pidió irse con su madre, a quien le manifestó que Mauro Icardi la había golpeado y amenazado.

Una médica del Sistema de Emergencias de Tigre revisó a la niña y, según el acta, no encontró lesiones graves que requirieran un traslado. La profesional habría recomendado una radiografía por un golpe leve en la rodilla izquierda. Wanda Nara también señaló que su hija tenía prevista una operación de meniscos para el mes siguiente.

La resolución también prevé asistencia para la niña, además de la prohibición de contacto. Dispuso que reciba asistencia del área de violencia por razones de género del Municipio de Tigre y dio intervención a la Asesoría de Menores.

Otra de las decisiones fue solicitar la designación de un Juzgado de Familia para abordar el cuidado, los alimentos y el contacto con sus padres. Esas cuestiones quedaron incluidas entre los pasos a tramitar, mientras la cautelar fija los límites que deberá respetar el futbolista durante los 45 días corridos contados desde su notificación.