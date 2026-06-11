Después de meses marcados por cambios importantes en su vida, Jésica Cirio atraviesa uno de los momentos más felices de los últimos años. La conductora y modelo espera un hijo junto al empresario Nicolás Trombino y decidió compartir con sus seguidores una imagen muy especial que rápidamente generó repercusión en las redes sociales.

La publicación llamó la atención porque se trata de una de las primeras veces que Jésica Cirio muestra detalles de su embarazo. A través de una historia, compartió una ecografía donde se puede apreciar con claridad al bebé que espera. Fiel a su estilo, eligió sumar una cuota de humor al editar la imagen y colocarle una pesa en las manos, en referencia a su conocida pasión por el entrenamiento físico.

La foto llegó además en medio de algunos cuestionamientos que recibió por continuar realizando actividad física durante la gestación. Sin embargo, la modelo se mostró tranquila y continúa compartiendo parte de su rutina diaria mientras espera la llegada de su segundo hijo.

Jésica Cirio y un divertido momento en su embarazo

La noticia del embarazo había salido a la luz en abril, aunque según contó la propia protagonista, los tiempos de la confirmación pública no fueron los que ella había imaginado. Durante una entrevista con Pamela David en el programa Desayuno Americano, explicó cómo vivió aquel momento.

“Me tomó todo por sorpresa lo de Ángel porque me habló cuando se enteró y yo no se lo había contado a nadie, ni mi nena. Y le pedí, por favor, que me espere, aunque sea, a contárselo a Chloe”, relató Jésica Cirio, haciendo referencia a la información difundida por Ángel de Brito. Según contó, apenas salió de la clínica tuvo que apurarse para compartir la noticia con su hija antes de que trascendiera públicamente.

En esa misma charla, la conductora confirmó además otro dato que había anticipado el periodista: el bebé que espera será un varón. La revelación generó una enorme cantidad de mensajes de felicitaciones por parte de sus seguidores y colegas del medio.

Jésica Cirio y un divertido momento en su embarazo

Respecto de su relación con Nicolás Trombino, la modelo explicó que se conocen desde hace menos de un año y que todavía no conviven. “Veremos con el tiempo, iremos viendo, no tuve tiempo de procesar nada”, comentó, dejando en claro que prefiere avanzar paso a paso en esta nueva etapa de su vida.

Incluso reconoció que aún no sabe si compartirán el mismo hogar en el futuro. “Ni idea si vamos a vivir juntos, no sé qué responderte porque esto pasó hace muy poquito. Vivimos a distancias bastante grandes y ya se acomodará en un tiempo más”, expresó. Mientras tanto, Jésica Cirio disfruta de la llegada de su bebé y comparte con entusiasmo cada avance de este embarazo tan especial.