JAF, una de las voces más reconocidas y respetadas del rock y blues argentino, volverá a presentarse en la región con una serie de tres conciertos que prometen reunir a seguidores de distintas generaciones. La gira comenzará el 25 de junio a las 21 en Casino Magic Neuquén, ubicado en Teodoro Planas 4005. Continuará el 26 de junio en Casino Magic Centenario y finalizará el 27 de junio en Espacio Trama de San Martín de los Andes.

Con una trayectoria que supera las cuatro décadas, Juan Antonio Ferreyra se consolidó como una referencia ineludible de la música nacional. Su carrera tuvo un punto de inflexión cuando fue convocado para integrar RIFF, la histórica banda liderada por Pappo, junto a Vitico y Oscar Moro, una experiencia que lo proyectó definitivamente a la escena del rock argentino.

Los conciertos prometen un viaje por los grandes éxitos de una de las figuras más importantes del rock nacional.

Tras esa etapa inició un exitoso camino como solista, que comenzó con el lanzamiento de "Entrar en vos" en 1989 y se mantiene vigente hasta la actualidad. A lo largo de los años compartió escenarios con figuras internacionales de la talla de B.B. King, Joe Cocker, Eric Clapton, Billy Idol e Ian Gillan. Entre las canciones más emblemáticas de su repertorio sobresale "Maravillosa esta noche", adaptación en español del clásico de Eric Clapton, una interpretación que se convirtió en uno de los momentos más esperados de cada una de sus presentaciones.

Actualmente, JAF se encuentra presentando "Nocivo", su más reciente trabajo discográfico, aunque sin dejar de lado los grandes éxitos que marcaron su extensa carrera. Con su característica guitarra y una voz inconfundible, el músico continúa recorriendo los escenarios del país y reafirmando su vigencia dentro del rock argentino.

El músico repasará los clásicos que marcaron su carrera junto a canciones de su último disco, "Nocivo".

Las entradas para el show de Neuquén están disponibles a través de Tuentrada.com y en Flipper, mientras que para la presentación en Centenario pueden adquirirse en Tuentrada.com y en la boletería del casino. En San Martín de los Andes, los tickets se encuentran a la venta mediante Entradaweb.com y en la boletería de Espacio Trama.