La exposición de la vida privada de las figuras públicas suele provocar todo tipo de reacciones, y esta vez quien quedó en el centro de la polémica fue Jésica Cirio. La conductora compartió en sus redes sociales un video entrenando mientras atraviesa su embarazo y rápidamente aparecieron comentarios divididos entre quienes la apoyaron y quienes cuestionaron su decisión.

A través de su cuenta de Instagram, Jésica Cirio publicó imágenes de una intensa rutina en el gimnasio mientras espera a su primer hijo junto al empresario Nicolás Trombino. En el video se la vio realizando distintos ejercicios físicos y explicó que continúa entrenando bajo estricta supervisión profesional.

“Con un enfoque seguro para cuidar mi cuerpo, mi bebé y seguir sintiéndome fuerte”, escribió la modelo para acompañar el posteo que acumuló miles de reproducciones y comentarios en pocas horas. Sin embargo, lejos de recibir únicamente mensajes positivos, varios usuarios expresaron preocupación por el nivel de exigencia física.

Atacaron en redes sociales a Jésica Cirio

Uno de los comentarios que más repercusión tuvo fue el de un seguidor que lanzó: “¿Qué necesidad de hacer fuerza estando embarazada?”. Esa frase abrió un fuerte debate en redes sociales acerca de los límites del entrenamiento durante la gestación y sobre la responsabilidad de las figuras públicas al compartir este tipo de contenidos.

Lejos de esquivar la polémica, Jésica Cirio decidió responder públicamente a las críticas y aclaró que toda su actividad física está autorizada tanto por profesionales médicos como por su entrenadora personal. “Las rutinas están súper aprobadas por mi entrenadora y mi médico. Soy una persona que toda la vida hizo deporte, por eso en mi caso no está contraindicado en el embarazo”, explicó.

En las imágenes, la conductora aparece cursando su cuarto mes de embarazo mientras realiza ejercicios de fuerza y movilidad. Vestida con un conjunto deportivo celeste, mostró parte de una rutina especialmente adaptada para esta etapa de su vida.

Atacaron en redes sociales a Jésica Cirio

“El embarazo no significa dejar de entrenar, significa aprender a hacerlo de manera inteligente, cuidada y poderosa”, reflexionó Jésica Cirio en otro tramo del mensaje. Además, contó que el objetivo principal del plan es mantener la movilidad, fortalecer el cuerpo y preservar el bienestar físico durante el proceso de gestación.

Según detalló, la rutina incluye ejercicios como prensa profunda, sentadilla búlgara, camilla de cuádriceps, press militar con mancuernas y elevaciones laterales, todos adaptados específicamente para el embarazo. “Cada ejercicio fue personalizado y pensado para acompañar este proceso de forma segura, consciente y efectiva”, concluyó la modelo.