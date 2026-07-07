El viaje de Jimena Barón rumbo a Atlanta para acompañar a la Selección Argentina en el duelo frente a Egipto por el Mundial 2026 estuvo muy lejos de ser tranquilo. Lo que comenzó con la ilusión de vivir una jornada futbolera en familia terminó transformándose en una seguidilla de imprevistos que la cantante decidió relatar con el humor que la caracteriza a través de sus redes sociales.

La actriz emprendió el recorrido junto a su pareja, Matías Palleiro, y sus hijos, Momo y el pequeño Arturo. Antes de salir publicó una selfie desde el auto y bromeó sobre las largas horas de ruta que tenían por delante. “Todos felices saliendo en auto para Atlanta antes de pelearnos 7263847 veces”, escribió mientras mostraba el GPS, que indicaba un recorrido de más de nueve horas y más de mil kilómetros.

Sin embargo, el panorama cambió rápidamente cuando el buen clima desapareció. Jimena Barón compartió imágenes de la intensa tormenta que complicó la visibilidad en la autopista y resumió la situación con una frase breve: “Se fue el sol”. La lluvia cayó con fuerza durante varios kilómetros y fue el inicio de un problema mucho mayor para toda la familia.

Jimena Barón mostró su viaje a Atlanta

El gran inconveniente apareció cuando descubrieron que las valijas viajaban en la caja trasera de una camioneta sin cobertura. Todas eran de tela y quedaron completamente expuestas al agua. Lejos de enojarse, la cantante eligió el sarcasmo para describir el momento: “Por suerte nos prestaron la camioneta sin tapa y quedaron todas las valijas de tela en la caja a baño maría”, escribió junto a las imágenes del equipaje empapado.

Las publicaciones continuaron con el mismo tono descontracturado. Incluso hizo otra broma al afirmar: “Síganme para más recetas de repostería”, mientras explicaba que confiaban en que el viento y el regreso del sol pudieran secar las valijas. Pero enseguida advirtió que más adelante el cielo volvía a oscurecerse: “Creemos que el sol y el viento secaron las valijas, pero vemos lluvia adelante”.

Jimena Barón mostró su viaje a Atlanta

Ante la posibilidad de que el equipaje terminara completamente arruinado, la familia hizo una parada en una estación de servicio para buscar una solución de emergencia. “Frenamos a comprar bolsas de consorcio”, contó Jimena Barón, mostrando el interior del local. Más tarde compartió otro video de Matías Palleiro manejando bajo un nuevo temporal, acompañado por un meme de Mirtha Legrand que reflejaba a la perfección el estado de ánimo del viaje.

Como cierre de la divertida secuencia, la artista publicó un meme con personas viajando en la caja de una camioneta completamente inundada y escribió: “Las valijas llegando a Atlanta”. Después mostró que el clima había mejorado y hasta se animaron a bailar Macarena, celebrando que finalmente había vuelto el sol. El broche final fue una imagen editada junto a Matías Palleiro, cubiertos únicamente por emojis de la bandera argentina y la frase: “Mañana alentando a la Selección”, insinuando que, tras semejante odisea, ya no les quedaba ropa seca para asistir al partido.

Jimena Barón mostró su viaje a Atlanta