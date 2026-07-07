Mauro Icardi volvió a apuntar contra Yanina Latorre y esta vez llevó el conflicto a un terreno mucho más personal. Después de varios cruces por las versiones que involucran a la China Suárez, Franco Deambrosi y Ekaterina Ojeda, el futbolista publicó una serie de historias en las que sugirió tener información privada sobre la conductora y su entorno familiar.

El tono de los posteos mostró que la pelea está lejos de bajar. Yanina Latorre venía cuestionando al delantero por su presente personal, su vínculo con Wanda Nara y los rumores que rodean a su relación con la China Suárez. En ese contexto, él decidió responder con una ofensiva directa desde Instagram.

“Aruzza queda demostrado que te sobró micrófono durante años para solamente inventar o repetir un discurso para quedar como víctima”, escribió Mauro Icardi en una de sus historias, usando el apellido de soltera de la conductora. La frase fue el inicio de un descargo cargado de bronca, ironía y advertencias.

Después, el futbolista redobló la apuesta y puso en duda el lugar de la periodista dentro del mundo del espectáculo. "Fuiste la 'autora' como te describiste de tu propio final. Ya perdiste toda credibilidad, perdiste carisma y tus relatos hoy no sirven. ¿Te sigo tirando data?", lanzó, dejando abierta la posibilidad de seguir publicando información.

La parte más explosiva llegó cuando Icardi insinuó conflictos internos en el entorno familiar de Yanina Latorre. "Quedaste/quedaron afuera de las reuniones de la familia Ca... porque te fuiste de boca, de copas o ¿porque no te soportan??", escribió. Aunque aclaró que ese dato era apenas algo "de color", la frase alcanzó para encender nuevas especulaciones.

Lejos de cerrar el tema, el delantero avisó que podía avanzar sobre "lo importante" y eligió un tono enigmático para sostener la tensión. "¿Querés más? Si querés hacemos un enigmático que tanto te gustaba hacer. La primera pista es: Vecina. Mañana te sigo atendiendo Amoooooorrr", publicó, dando a entender que todavía tendría más material para exponer.

Con esos mensajes, Mauro Icardi volvió a dejar en claro que no piensa quedarse callado frente a Yanina Latorre. La conductora, que ya lo había acusado de manejarse de manera violenta, quedó otra vez en el centro de un enfrentamiento que pasó de los rumores sentimentales a las chicanas familiares y promete sumar nuevos capítulos en redes.