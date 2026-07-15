El viaje de Jimena Barón a Estados Unidos para seguir a la Selección argentina en el Mundial 2026 sumó un capítulo tan inesperado como aterrador. La artista reveló que, cuando estaba por abandonar el hotel de Miami rumbo al aeropuerto junto a Matías Palleiro y sus hijos Momo y Arturo, quedó en medio de un impresionante operativo policial que la obligó a refugiarse de inmediato.

Luego del episodio que había vivido con la desaparición y posterior recuperación del cochecito del bebé, la cantante volvió a convertirse en protagonista de una situación inesperada. Según contó en sus redes sociales, las puertas del hotel se abrieron y se encontraron con un escenario que parecía sacado de una película de acción, con personas corriendo y agentes armados desplegados en la zona.

"Había gente corriendo, volvimos al hotel gritando", relató Jimena Barón en un video publicado en sus historias de Instagram. A su lado, Matías Palleiro completó el relato: "La gente estaba encerrada". La cantante describió que la escena era similar a "la típica escena de película que se están por cagar a tiros y la gente se esconde y se tira al piso".

Con el paso de los minutos se conoció que el procedimiento estaba siendo llevado adelante por los US Marshals, quienes perseguían a un sospechoso en las inmediaciones del hotel. La presencia de numerosos agentes con armas largas generó un clima de máxima tensión entre quienes estaban alojados en el lugar.

Mientras Jimena Barón optó por tirarse al piso y resguardarse junto a sus hijos, contó entre risas que Matías Palleiro parecía dispuesto a intervenir. Según recordó la artista, su pareja analizó la posibilidad de ayudar en la captura del sospechoso, una idea que ella calificó como completamente descabellada.

El empresario también dio su versión del episodio y explicó con humor cuál era su supuesto plan. "Primero salvaguardé a la familia. Le di la tarjeta para que suban al ascensor y vuelvan al cuarto", aseguró. Después, bromeó sobre lo que hubiera hecho: "Yo tenía que agarrar al malhechor", comentó entre risas.

El drama que vivió Jimena Barón en Estados Unidos

La reacción de Jimena Barón no tardó en llegar. "¿Qué ibas a hacer vos con quince tipos que tenían unos chumbos así?", le preguntó divertida. Además, agregó que Matías Palleiro quería "hacerle un tacle al tipo" mientras estaba rodeado por un importante grupo de efectivos que lo apuntaban con sus armas.

Finalmente, el operativo concluyó con la detención del sospechoso y la familia pudo regresar al hotel antes de continuar su viaje hacia Atlanta para seguir el camino de la Selección argentina en el Mundial 2026. Aunque el momento terminó sin consecuencias para ellos, Jimena Barón mostró en un video que su mano seguía temblando por el susto, reflejando el impacto que le dejó la dramática experiencia.