Las horas previas al cruce entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial se viven con una intensidad especial. Mientras la Selección argentina se enfoca en el desafío dentro de la cancha, las familias de los futbolistas también atraviesan una jornada cargada de ansiedad. En ese contexto, Valu Cervantes, Agus Gandolfo y Caro Calvagni mostraron en sus redes sociales cómo se preparan para acompañar a sus parejas en uno de los partidos más importantes del torneo.

La primera en abrir las puertas de su intimidad fue Valu Cervantes, pareja de Enzo Fernández, quien compartió distintos momentos junto a sus hijos Olivia y Benjamín, además de los padres del mediocampista. Entre las imágenes que publicó apareció un rosario sostenido con fuerza en su mano, acompañado por el tatuaje con la palabra "Amén", un gesto que dejó en evidencia la fe con la que espera el encuentro.

La influencer también mostró el entusiasmo de los más chicos. Olivia encontró pañuelos con los colores argentinos dentro del hotel, mientras que Benjamín protagonizó una divertida escena al subirse a una mesa y agitar una camiseta al ritmo de los cantos por la ansiada cuarta estrella. La familia convirtió la previa en una verdadera fiesta albiceleste.

Las esposas viven la previa del partido

Uno de los momentos más comentados llegó con una conversación entre Valu Cervantes y sus suegros. "No vamos a dormir en toda la noche", escribió la joven, reflejando el clima que se vive en la familia. La mamá de Enzo Fernández reconoció que el verdadero nerviosismo llegaría el día del partido, mientras que el padre aseguró estar tranquilo. Entre risas, su esposa bromeó: "Es porque se tomó la pastilla".

Por su parte, Agus Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, y Caro Calvagni, pareja de Nicolás Tagliafico, mantuvieron una de las rutinas que vienen mostrando durante todo el Mundial. Ambas aprovecharon la mañana para realizar una sesión de entrenamiento antes del compromiso y compartieron cada detalle con sus seguidores.

Las dos eligieron un gimnasio con vista al estadio donde se disputará la semifinal y posaron para una selfie frente al espejo. Además, registraron imágenes del escenario que será testigo del esperado enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra, dejando en claro que también viven el partido con una mezcla de ilusión y ansiedad.

Fue Agus Gandolfo quien resumió el sentimiento compartido con una frase que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores: "Qué nervios manejamos, por favor. Imposible no entrenar cebada". El mensaje reflejó cómo incluso el ejercicio se convirtió en una forma de canalizar la tensión de una jornada tan especial.

Mientras la Scaloneta se prepara para buscar un lugar en la final del Mundial, Valu Cervantes, Agus Gandolfo y Caro Calvagni volvieron a demostrar que también juegan su propio partido desde afuera. Entre cábalas, entrenamientos, reuniones familiares y publicaciones cargadas de emoción, las tres acompañan a sus seres queridos y representan el sentimiento de miles de hinchas que esperan con ilusión otro capítulo inolvidable de la Selección argentina.