Lo que debía ser una etapa de alegría, enfocada en los motivos de su viaje, terminó convirtiéndose en un momento oscuro para Jimena Barón. Aunque jamás lo imaginó, la cantante contó desde Estados Unidos que sufrió un robo mientras pasaba unos días en Disney, antes de viajar para alentar a la Selección Argentina. El cochecito de su bebé desapareció dentro del hotel y las respuestas fueron poco convincentes, por lo que todo derivó en una búsqueda en vano, cargada de bronca.

La artista decidió compartir la situación con sus seguidores a través de sus historias de Instagram, donde se mostró caminando por las instalaciones del lugar en el que se hospedaba. Lejos de quedarse esperando una respuesta, salió a recorrer pasillos y espacios comunes para intentar recuperar el cochecito que usa para trasladar a su hijo.

Mientras filmaba el recorrido, Jimena Barón explicó que ya había colocado carteles dentro del hotel con la esperanza de que alguien lo devolviera. "Bueno, esta soy yo caminando a esta hora. Puse carteles por todo el hotel porque nos chorearon el cochecito", relató, dejando ver el nivel de fastidio que le generó el episodio.

El enojo de la cantante no estaba puesto solamente en el valor económico del objeto. Según remarcó, lo que más le molestó fue la certeza de que alguien se lo había llevado y lo tenía guardado en algún lugar del mismo hotel. "Alguien lo tiene, eso me da bronca", expresó, todavía intentando encontrar una explicación para lo ocurrido.

La situación también le generó un problema práctico inmediato. Barón aclaró que, si hacía falta, podía comprar otro cochecito al día siguiente, pero eso no quitaba la incomodidad de quedarse sin un elemento clave para moverse con un bebé durante un viaje. "Se comprará uno mañana, no es el tema gracias a Dios. Es esa sensación de mierda de que te chorearon un cochecito... Aparte es obvio que un bebé se quedó sin movilidad y una mamá que se va a quedar sin espalda", reflexionó.

Con el paso de los minutos, la indignación fue creciendo. La actriz contó que no podía relajarse ni irse a dormir porque estaba convencida de que el cochecito seguía dentro del hotel. La sensación de impotencia la llevó incluso a pensar en encarar una búsqueda mucho más directa entre los huéspedes.

"Alguien de acá tiene mi cochecito ahí adentro. Yo no me puedo ir a dormir. Tengo ganas de preguntar uno por uno, porque alguien lo tiene", cerró Jimena Barón, visiblemente molesta por el robo. Así, lo que iba a ser una parada de descanso en Estados Unidos terminó convertido en un momento de tensión familiar, con la artista intentando recuperar un objeto indispensable para su bebé antes de seguir viaje rumbo al Mundial.