La presencia de Jimena Barón en el Mundial 2026 no pasó inadvertida. La cantante viajó acompañada por su pareja, Matías Palleiro, y por su hijo menor, Arturo, pero la ausencia de Morrison llamó la atención de muchos seguidores en redes sociales, quienes rápidamente comenzaron a cuestionarla.

Frente a los comentarios, la artista decidió responder sin filtros y explicó que la situación tiene que ver con el presente escolar de su hijo mayor. A través de sus historias, Jimena Barón dejó en claro que la prioridad hoy es la educación del adolescente y el compromiso que asumió con esta nueva etapa académica.

“Tienen que entender que Morrison tiene ya 12 años y está haciendo el ingreso al secundario. Ya no es un nenito que falta y no hay problema”, expresó la cantante, visiblemente cansada de las críticas. Además, remarcó que el joven ya comenzó a cursar ciertas actividades vinculadas a la escuela secundaria.

En ese mismo mensaje, la actriz profundizó sobre las responsabilidades que atraviesa actualmente su hijo. “Está cursando el secundario un día a la semana, entonces tiene responsabilidades. Ya no es un viva la pepa”, comentó con sinceridad, marcando que la rutina de Momo cambió considerablemente en los últimos meses.

Sin embargo, fiel a su estilo relajado y humorístico, Jimena Barón también llevó tranquilidad a quienes se preocuparon por el adolescente. “Igual, sí, es un viva la pepa porque va a venir y va a faltar. Bastante pepa, su vida. Él va a venir, va a viajar”, agregó entre risas, confirmando que Morrison sí participará más adelante de la experiencia mundialista.

La aclaración de la cantante llegó pocos días después de un momento muy emotivo que compartió con sus seguidores. Durante el festejo por el primer cumpleaños de Arturo, tanto ella como Matías Palleiro prepararon una sorpresa especial para Morrison, que terminó convirtiéndose en una de las escenas más comentadas de la celebración.

Jimena Barón junto a su familia en Estados Unidos

Todo comenzó con una carta escrita simbólicamente desde la voz de Arturo. “Mi mejor regalo es estar con vos, por eso les pedí a mis papás que te hagan este regalo a vos”, leyó el adolescente sin sospechar lo que ocurriría después. La emoción creció cuando abrió un segundo sobre y descubrió un pasaje a Estados Unidos.

El gesto conmovió a todos los presentes y también a los seguidores de Jimena Barón, que celebraron la unión familiar. Visiblemente emocionado, Morrison abrazó a su mamá al enterarse de que también podrá vivir junto a ellos la experiencia del Mundial 2026, un viaje que, pese a las críticas iniciales, terminará reuniendo a toda la familia.