Jimena Barón terminó sus vacaciones por Europa con un regreso mucho más complicado de lo previsto. La actriz viajaba rumbo a Buenos Aires junto a Matías Palleiro y su hijo Arturo, pero un imprevisto climático modificó por completo el plan familiar y los dejó varados fuera del país.

El problema apareció cuando el avión intentaba llegar a Ezeiza. Según contó Jimena Barón en sus historias de Instagram, la niebla impidió que la aeronave pudiera aterrizar con normalidad y el vuelo comenzó a dar vueltas sobre el aeropuerto antes de cambiar el destino final.

“Adivinen si dimos seis vueltas arriba de Ezeiza, no pudimos aterrizar y estamos yendo a San Pablo”, relató la artista, todavía desde el avión. La frase anticipó el malestar de una jornada que venía después de varios días de descanso y que terminó convirtiéndose en una espera sin horario claro de regreso.

Una vez en Brasil, la situación tampoco se resolvió rápido. La familia llegó al aeropuerto de San Pablo y se encontró con otra fila, aunque no era para abordar de inmediato hacia Argentina. “Estamos en Brasil. ¿Esta es la fila para subir al avión nuevo? No, para ir al hotel. Nos dijeron que Dios sabe cuándo va a haber otro vuelo que vaya a Buenos Aires”, explicó.

Más tarde, ya instalada en el alojamiento asignado, la actriz volvió a hablar con sus seguidores y compartió una mezcla de cansancio, sorpresa y resignación. “Vinimos a un hotel, nos dimos una ducha. Mi ignorancia: yo estaba segura de que hoy un avión con niebla aterriza, bueno, parece que no”, contó, dejando ver que el cambio de planes la tomó por sorpresa.

El episodio también mostró una postal bastante cotidiana dentro del caos de viaje. Entre valijas, demoras y falta de precisiones, la prioridad pasó a ser descansar, comer algo y esperar nuevas indicaciones de la aerolínea. “No sabemos nada. Estamos en un hotel, nos van a dar de comer, que es lo que más nos importa, y esperamos noticias para ver cuándo llegamos a nuestro país. Están todos los vuelos medio demorados”, remarcó.

Así, lo que parecía ser el cierre tranquilo de unas vacaciones familiares terminó con Jimena Barón, Matías Palleiro y Arturo demorados en Brasil por la niebla en Buenos Aires. Sin certezas sobre el próximo vuelo y con varios pasajeros en la misma situación, la vuelta al país quedó suspendida hasta nuevo aviso.