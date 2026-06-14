La segunda mitad de junio ya está en marcha y, para transitar lo que queda del mes con la mejor guía astral, llegan las predicciones de Jimena La Torre. En un análisis signo por signo, la reconocida astróloga anticipa las energías disponibles y comparte su horóscopo detallado para encarar con fuerza la recta final de este ciclo.

El horóscopo de Jimena La Torre:

Aries: La Luna Nueva marca un período de renovación afectiva. Ve despacio y escucha tus emociones antes de actuar. Los vínculos crecen cuando das espacio al diálogo y la comprensión.

Tauro: La Luna Nueva favorece mejoras en la vida afectiva y fortalece los lazos familiares. Recibes demostraciones de cariño que te ayudan a confiar más en el amor y en el futuro.

Géminis: La Luna Nueva te invita a confiar en la sabiduría del corazón. Nuevas emociones aparecen para recordarte que el amor también necesita fe, paciencia y apertura emocional.

Cáncer: La Luna Nueva mejora las relaciones familiares y fortalece la sensación de pertenencia. Mirar hacia adentro te ayuda a descubrir qué necesita realmente tu corazón.

Leo: La Luna Nueva favorece encuentros importantes y momentos compartidos con personas especiales. La confianza en tus sentimientos te ayuda a construir vínculos más sólidos.

Virgo: La Luna Nueva te invita a refugiarte en quienes te brindan amor sincero. Aprendes a equilibrar lo que das y recibes para fortalecer relaciones más saludables y estables.

Libra: La Luna Nueva ilumina tu vida afectiva y te permite ver nuevas posibilidades. Incluso si existen diferencias, el amor encuentra caminos para crecer y evolucionar.

Escorpio: La Luna Nueva activa relaciones importantes y te ayuda a comprender mejor tus necesidades emocionales. El crecimiento afectivo surge cuando compartes lo que sientes.

Sagitario: La Luna Nueva te recuerda que el amor también necesita pausas y cuidado. Recargar energía emocional será clave para fortalecer vínculos que realmente importan.

Capricornio: La Luna Nueva favorece conversaciones sinceras en pareja y ayuda a aclarar sentimientos. Los acuerdos que surjan ahora pueden fortalecer la relación a largo plazo.

Acuario: La Luna Nueva mejora la comunicación familiar y favorece la reconciliación. Las palabras adecuadas generan cercanía y permiten abrir nuevas oportunidades afectivas.

Piscis: La Luna Nueva armoniza emociones y mejora el diálogo amoroso. Todo comienza a ordenarse cuando expresas lo que deseas y permites que los sentimientos fluyan con naturalidad.