La convivencia entre Andrea del Boca y Solange ya no parece tener vuelta atrás dentro de Gran Hermano. Lo que empezó como una relación tensa terminó convertido en un enfrentamiento abierto, con acusaciones cruzadas y un punto especialmente delicado: la salud de la actriz durante su paso por la casa.

El conflicto se reactivó después del reingreso de ambas participantes al reality de Telefe. Andrea del Boca no solo volvió a mencionar la caída que sufrió y que le provocó una fuerte lesión en la boca, sino que también apuntó contra su compañera por otros episodios que, según ella, la llevaron a atravesar situaciones límite dentro del programa.

La actriz ya había señalado a Solange como responsable indirecta de aquel accidente que la obligó a salir temporalmente de la competencia para ser atendida. Sin embargo, esta vez fue más allá y aseguró que el problema no se limitó a esa caída, sino a un clima sostenido que habría impactado directamente en su presión arterial y en su estado físico.

Con bronca, Andrea del Boca lanzó una acusación fuerte frente a sus compañeros: "Gracias a las telenovelas pedorras que hacían en la habitación, me levantaba con 18 de presión. Jugó con la presión, jugó con la salud, terminé internada. No jodamos y no metamos el tema de la salud". La frase dejó en claro que, para ella, lo ocurrido no fue una simple pelea de convivencia.

El planteo también incluyó el recuerdo de los controles médicos que debió atravesar mientras estaba dentro del reality. La participante remarcó que no se trató de una situación privada ni desconocida por el resto de la casa, sino de algo que todos pudieron ver en su momento: "Fue público. Estaba acá, delante de todos. Me hicieron una presurometría que no salió bien porque no me podían estabilizar. Si hablamos de jugar con la salud, hablemos de todos".

Ese descargo volvió a encender la interna entre las dos mujeres, que desde el comienzo del ciclo quedaron ubicadas en veredas opuestas. Lejos de suavizar el conflicto, el regreso a la casa pareció profundizar una tensión que ahora mezcla estrategia, convivencia, heridas físicas y reclamos personales.

La acusación de Andrea del Boca dejó el enfrentamiento en un terreno mucho más sensible que una discusión de reality. Al hablar de presión alta, internación y controles médicos, la actriz corrió el eje hacia las consecuencias que, según su relato, sufrió por las actitudes de Solange. En una casa donde cada palabra pesa, el cruce promete seguir marcando la convivencia.