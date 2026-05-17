Jimena La Torre lanzó sus predicciones según el horóscopo para la segunda mitad de mayo

La astróloga lanzó sus presagios para la segunda mitad de mayo y adelantó cómo le irá a cada signo.

Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 17 de mayo de 2026 a las 07:45
De cara a la segunda mitad del mes, Jimena La Torre marcó cuáles son sus predicciones para cada uno de los signos según el horóscopo. Con su análisis, buscó advertir sobre las cuestiones a tener en cuenta para cerrar un mes a pleno. 

El horóscopo de Jimena La Torre

Aries: Marte en Tauro impulsa decisiones económicas más firmes y mejora tu capacidad para sostener proyectos. La paciencia será clave para lograr estabilidad laboral duradera.

Tauro: Marte en tu signo aumenta determinación, ambición y fuerza para avanzar. Es momento de actuar con seguridad y consolidar proyectos laborales importantes y estables.

Géminis: Marte en Tauro favorece estrategias laborales más concretas y decisiones financieras prudentes. Trabajar con paciencia permitirá obtener mejores resultados a largo plazo.

Cáncer: Marte en Tauro impulsa proyectos grupales y fortalece vínculos laborales importantes. El apoyo de personas cercanas ayuda a consolidar nuevas metas profesionales.

Leo: Marte en Tauro activa desafíos laborales y exige mayor constancia para crecer. La disciplina y el compromiso permitirán avanzar hacia objetivos profesionales sólidos.

Virgo: Marte en Tauro mejora organización, productividad y capacidad para concretar proyectos. Es un período favorable para avanzar con seguridad y estabilidad económica.

Libra: Marte en Tauro impulsa cambios en recursos compartidos y acuerdos laborales. Tomar decisiones prácticas ayudará a fortalecer proyectos y mejorar resultados económicos.

Escorpio: Marte en Tauro activa asociaciones y desafíos laborales importantes. Será necesario negociar con calma para lograr acuerdos sólidos y crecimiento profesional estable.

Sagitario: Marte en Tauro mejora hábitos laborales y favorece proyectos sostenidos. La constancia permitirá avanzar con mayor orden y obtener resultados concretos y seguros.

Capricornio: Marte en Tauro potencia creatividad, ambición y capacidad para consolidar proyectos. Buen momento para trabajar con paciencia y construir estabilidad profesional.

Acuario: Marte en Tauro impulsa cambios laborales y reorganización económica importante. Fortalecer bases permitirá avanzar con mayor seguridad y mejores oportunidades futuras.

Piscis: Marte en Tauro favorece acuerdos, negociaciones y nuevas ideas laborales. Tu manera de comunicarte ayudará a impulsar proyectos y mejorar vínculos profesionales.

