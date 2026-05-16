La relación entre Mica Viciconte y Fabián Cubero lleva casi diez años y, con el tiempo, lograron consolidar una familia ensamblada junto a Luca y las tres hijas del exjugador con Nicole Neumann. Sin embargo, detrás de la imagen de estabilidad que muestran hoy, hubo momentos complejos que marcaron la convivencia.

En una entrevista con Diego Leuco para el ciclo Resumido en vivo, la panelista abrió su corazón y habló sin filtros sobre lo que significó integrarse a una familia ya conformada. Allí reconoció que adaptarse a la convivencia con Indiana, Allegra y Sienna no fue sencillo.

“Yo convivo con tres nenas que no son mis hijas”, expresó Mica Viciconte, en una frase que rápidamente generó repercusión en redes sociales. Luego explicó que entendió desde el comienzo que al elegir estar con Fabián Cubero también aceptaba toda una historia previa y una dinámica familiar ya establecida.

“Elegí a una persona que tenía como un combo”, agregó la influencer, dejando en claro que el proceso requirió mucha paciencia y diálogo. Según contó, hubo conversaciones importantes para acomodar los límites, las formas de convivencia y las situaciones cotidianas que surgían dentro del hogar.

Las declaraciones llegan en un momento donde el vínculo entre Mica Viciconte y Nicole Neumann volvió a quedar bajo la lupa mediática tras algunas versiones relacionadas con el cumpleaños de 15 de Allegra. Aunque ambas evitaron profundizar públicamente en los conflictos recientes, la tensión entre ellas sigue siendo tema recurrente en los medios.

Durante la charla, la ex participante de realities también habló de su personalidad frontal y reconoció que decir siempre lo que piensa le trajo varios dolores de cabeza. “Sí, todos quilombos”, respondió entre risas cuando le preguntaron si su sinceridad le había generado más problemas que beneficios.

La dura confesión de Mica Viciconte sobre Cubero

De todas maneras, aclaró que diferencia mucho los conflictos laborales de los personales. Mientras que los escándalos mediáticos no le afectan demasiado, admitió que las discusiones que involucran vínculos afectivos sí la golpean porque inevitablemente repercuten en su vida cotidiana y familiar.

Sobre el final, Mica Viciconte aseguró que el paso del tiempo la ayudó a cambiar su manera de reaccionar. “Antes era más polvorita”, confesó, y reconoció que aprendió a manejar ciertas situaciones con más calma. Además, dejó en claro que hoy elige involucrarse menos en polémicas para cuidar tanto su trabajo como su entorno personal.