La ruptura entre La Joaqui y Luck Ra no estuvo relacionada con una infidelidad, una pelea ni la desaparición del cariño. Después de dos años de relación, la cantante explicó que ambos comenzaron a transitar momentos diferentes y que sus proyectos de vida terminaron llevándolos por caminos separados.

La Joaqui remarcó que la decisión fue tomada de común acuerdo y destacó el vínculo que el músico construyó con sus hijas Shaina y Eva. “Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y, sobre todo, agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares que siempre amo a mis hijas y ellas a él; sino más bien deseos de un futuro y etapas distintas”, expresó.

Ante las versiones que circulaban sobre la pareja, la artista decidió comunicar personalmente la ruptura. “Queremos comunicar, antes de que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin”, escribió La Joaqui en el mensaje que difundió este miércoles 29 de julio a través de sus redes sociales.

Pese al dolor por la separación, ambos eligieron preservar los momentos positivos que compartieron. “Por todo lo compartido durante este tiempo nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa”, indicó en otro tramo del comunicado.

La cantante también solicitó espacio para reorganizar su vida mientras Luck Ra continúa con sus propios compromisos. “Agradecemos profundamente el apoyo y el cariño que siempre nos brindaron. Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales y profesionales”, manifestó.

El tramo más sensible estuvo dirigido a la prensa y reveló cómo atraviesan internamente el final del vínculo. “También pedir comprensión de los medios. Los respetamos y les agradecemos siempre su difusión, que nos apoyó siempre a crecer, pero está siendo un duelo difícil para ambos y queremos pedirles piedad mediática para poder transitarlo con el menor dolor posible. Gracias por acompañarnos siempre", pidió.

Hasta el momento, Luck Ra no realizó una declaración pública sobre la separación. Sin embargo, el cantante y La Joaqui dejaron de seguirse en Instagram después del anuncio, aunque todavía conservan las fotografías compartidas durante sus dos años juntos. El gesto reflejó la distancia actual, mientras ambos intentan cerrar una etapa importante de sus vidas.