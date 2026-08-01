La Joaqui atraviesa un momento especial tanto en lo personal como en lo profesional. Mientras continúa promocionando su nueva música y enfrenta versiones sobre una crisis sentimental, la artista decidió viajar a Costa Rica, un destino que tiene un profundo significado en su historia. Allí sorprendió a sus seguidores al mostrar la escuela donde pasó parte de su infancia.

A través de sus historias de Instagram, la referente del RKT publicó imágenes del establecimiento educativo y expresó la emoción que sintió al volver a recorrer ese lugar. "Vine a mi colegio de cuando era niña a recordar", escribió sobre un video en el que también se la escucha decir: "No, me muero", dejando en evidencia el impacto que le generó revivir esos recuerdos.

El regreso de La Joaqui a Costa Rica también reavivó historias que la cantante compartió en distintas entrevistas. En una de sus participaciones televisivas recordó que pasó gran parte de su niñez junto a su madre, quien debía sostener dos trabajos para mantener el hogar. "Me crié en Costa Rica, pero cuando era una selva nada más. Admiro un montón a mi mamá porque ella fue mamá y la sociedad esperaba que actuara de una manera y ella siguió sus sueños igual, conmigo", contó.

La Joaqui volvió a sus inicios

La artista explicó que desde muy chica asumió responsabilidades para colaborar en su casa. Con apenas ocho años debía lavar su propio uniforme escolar, una situación que muchos de sus compañeros no comprendían y que derivó en episodios de bullying. "Me decían 'ahí viene la sucia'", recordó sobre aquellos años, confesando además que esa situación la llevó en varias oportunidades a no querer asistir a clases.

Con el paso del tiempo, La Joaqui transformó esas experiencias dolorosas en una enseñanza. La cantante aseguró que las dificultades económicas que atravesó durante su infancia le permitieron valorar el esfuerzo y comprender el verdadero significado de los logros personales. "Pese a que lo sufrí un montón, también le agradezco todo eso a mi mamá porque si no hubiera pasado necesidad, no tendría ni idea de lo que es un lujo", expresó.

Durante su estadía, la intérprete también aprovechó para reivindicar sus raíces con un mensaje que recibió miles de reacciones en redes sociales. "De las cosas más magníficas que le sucedieron a mi vida, la primera siempre va a ser venir de dónde vengo", escribió. Luego agregó: "Voy por el mundo con mi mate y mi acento villero a todas partes. Criada a guiso de fideos moño y mate cocido con pan".

La Joaqui volvió a sus inicios

El establecimiento que visitó es el Colegio del Mundo Unido, ubicado en Santa Ana, provincia de San José. La institución integra la red internacional United World Colleges (UWC), reconocida por promover la diversidad cultural y el intercambio entre estudiantes de distintos países. Para la cantante, ese lugar representa una parte fundamental de la historia que moldeó su personalidad.

A los 31 años, La Joaqui eligió regresar a ese escenario que marcó sus primeros pasos. Más allá de los momentos difíciles que vivió durante su infancia, la artista decidió quedarse con los recuerdos positivos y demostrar que el camino recorrido también forma parte de la identidad que hoy la convirtió en una de las figuras más populares de la música urbana argentina.