La separación entre Luck Ra y La Joaqui continúa dando que hablar y, en medio de las versiones que comenzaron a multiplicarse en redes sociales, el cantante decidió salir a aclarar una de las más comentadas. Luego de que se lo vinculara sentimentalmente con Tuli Acosta, el artista fue contundente al negar cualquier tipo de romance.

Quien dio a conocer la palabra del cordobés fue Ángel de Brito durante una emisión de LAM, el ciclo de América. El conductor reveló que mantuvo una conversación con Luck Ra, quien actualmente se encuentra en Nueva York por compromisos laborales y aprovechó ese intercambio para responder a las especulaciones.

Según explicó el periodista, el músico estaba incómodo por los comentarios que comenzaron a circular apenas se confirmó el final de su relación con La Joaqui. En ese contexto, decidió ser categórico para despejar cualquier duda sobre su vínculo con Tuli Acosta.

“Nada de lo que se me bardea es cierto. Con Tuli no pasó nada”, expresó Luck Ra, desmintiendo por completo las versiones que lo señalaban como protagonista de un nuevo romance. Con esa frase, buscó ponerle fin a los rumores que rápidamente ganaron fuerza en las redes sociales.

El cantante también confesó que el impacto mediático de la separación lo sorprendió. “No tuve tiempo para digerir la separación y ya se hizo público”, reconoció, dejando en claro que todavía estaba atravesando el proceso personal cuando la noticia comenzó a difundirse.

Durante la charla con Ángel de Brito, Luck Ra explicó que la decisión de terminar la relación con La Joaqui fue exclusivamente suya y negó que existieran terceros en discordia. “Me hice cargo y tomé la decisión de terminar porque ya no estaba el amor que había antes. No quería que la relación terminara peor por estirar algo que yo sentía que ya no iba para mí, aunque la quería”, sostuvo.

Luck Ra decidió hablar después de su separación

Además, el artista rechazó otra de las versiones que circularon en las últimas horas, aquella que aseguraba que la ruptura había estado relacionada con las hijas de La Joaqui. “No hubo ningún problema. No la dejé por las hijas, obviamente. Las amo a las nenas”, afirmó, intentando cerrar definitivamente ese capítulo de las especulaciones.

Por último, Luck Ra reconoció que una de las cosas que más le afectó fueron los cuestionamientos que recibió tras conocerse la separación. “Lo que más me duele es que duden de que no haya querido hacerla feliz”, expresó. Finalmente, resumió el motivo del final de la relación con una frase contundente: “La relación no iba más”.