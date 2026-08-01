La convivencia en Gran Hermano volvió a quedar en el centro de la polémica luego del fuerte enfrentamiento que protagonizaron Juliana "Tini" Díaz y Luana Fernández. La exjugadora, que ingresó como visita, perdió el control durante una discusión y terminó teniendo contacto físico con la participante, una situación que generó una ola de pedidos para que sea expulsada del reality.

Todo comenzó durante una dinámica grupal en la que se debatía la actitud de los jugadores frente a la caída de Cinzia Francischiello. En medio del intercambio, Solange Abraham cuestionó a varios integrantes de la casa y Luana Fernández respondió que "no hay que meter a todos en la misma bolsa". En ese contexto mencionó a "tu amiga Tini", una frase que desató la furia de la santafesina.

La reacción de Juliana "Tini" Díaz fue inmediata. "¿Qué es eso de tu amiga Tini? No seas despectiva porque me siento mal y yo no estoy atacando a nadie", lanzó antes de elevar el tono del cruce. Acto seguido, agregó una advertencia que encendió las alarmas: "Si querés que nos agarremos, nos agarramos".

Lejos de calmarse, Tini se acercó hasta donde estaba sentada Luana, invadió su espacio personal y comenzó a señalarla mientras le repetía: "¿Me estás escuchando? Te estoy hablando, te estoy hablando". En medio de la discusión, la empujó con un dedo sobre el pecho y luego la sujetó del brazo, mientras el resto de los participantes intentaba intervenir para frenar la situación.

El episodio obligó a la voz de Gran Hermano a intervenir para recordar que el contacto físico está prohibido dentro del juego. Sin embargo, la advertencia no logró detener el enojo de Juliana, que continuó gritando e incluso silenció a Campanita cuando quiso intervenir para opinar sobre el conflicto.

El enfrentamiento fue el momento de mayor tensión desde el ingreso de las visitas. Desde su regreso, Juliana "Tini" Díaz había estrechado vínculos con Fabio Agostini, luego con Matías Hanssen, y también se integró al grupo conformado por Solange Abraham y Cinzia Francischiello. En paralelo, había protagonizado varios cruces previos con Luana Fernández, aunque ninguno había escalado hasta este nivel.

¿Qué pasó con Tini adentro de la casa?

Tras la difusión de las imágenes, la familia de Luana Fernández publicó un duro comunicado en redes sociales reclamando una sanción ejemplar. "Juliana Díaz es una VISITA, no es una participante de esta edición y no tiene ningún tipo de derecho de pronunciarse tan violentamente contra Luana como lo hizo", expresaron. Además, sostuvieron que la exjugadora buscó provocar una reacción para perjudicar el desempeño de la participante.

Finalmente, el entorno de Luana realizó un pedido directo a la producción del ciclo y etiquetó a Santiago del Moro para exigir una resolución inmediata. "El contacto físico está prohibido, queremos a Juliana afuera", escribieron. Mientras las imágenes continúan generando repercusión en redes sociales, crece la expectativa por conocer cuál será la decisión de Gran Hermano frente a un episodio que podría marcar un antes y un después en esta edición.