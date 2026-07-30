La Joaqui enfrentó por primera vez las versiones que colocaron a Tuli Acosta en el centro de su separación de Luck Ra. Visiblemente conmovida, la cantante negó que hubiera existido una infidelidad y cuestionó los ataques dirigidos contra otras mujeres. Además, reveló quién tomó la decisión de terminar el noviazgo.

El nombre de Tuli Acosta había comenzado a circular en programas de espectáculos y redes sociales como la supuesta tercera en discordia. Sin embargo, no aparecieron pruebas de un romance con el cantante. Ante el crecimiento de las acusaciones, La Joaqui decidió explicar qué ocurrió realmente dentro de la pareja y despejar las sospechas.

Sobre el final de la relación, La Joaqui confirmó que fue Luck Ra quien eligió tomar otro rumbo y remarcó que todavía siente amor por él: "Yo a Facu lo amo, se terminó con todo el amor del mundo. De hecho fue él quien tomó la decisión. Él es cuatro años memor que yo y hay etapas de su vida que quiere vivir, quiere salir con sus amigos, lo lógico, ser feliz".

Frente a las especulaciones que involucraron a Tuli Acosta, la artista evitó alimentar el enfrentamiento y defendió tanto a su expareja como a las mujeres señaladas: "Tampoco me gusta que involucren o ataquen a otras mujeres por lo que sucede porque los conflictos son de pareja siempre. Facu jamás me fue infiel, sería incapaz y no hubo terceros en discordia para nada, lo conozco y se que no haría eso".

La intérprete también destacó el vínculo que construyeron y aseguró que no considera al cordobés responsable de haber actuado con maldad. "Yo quiero que sea feliz y viva todo lo que quiera vivir de la vida y tomar un camino distinto no lo convierte en una mala persona. Fue la mejor pareja que tuve, nunca había conocido una persona sin esta calidad de afecto antes", expresó todavía movilizada por la ruptura.

Las declaraciones de La Joaqui dejaron sin sustento su acusación contra Tuli Acosta y cambiaron el eje del conflicto. Según su relato, la separación no estuvo vinculada con una traición, sino con los distintos momentos personales que atraviesan ambos. Mientras Luck Ra busca experimentar una nueva etapa, Tuli quedó públicamente desligada de una versión que había provocado fuertes cuestionamientos en su contra.