La Joaqui atraviesa un gran momento profesional y personal. Mientras continúa consolidándose como una de las artistas más importantes de la escena urbana argentina y prepara su presentación del próximo 30 de octubre en el complejo C Art Media, donde presentará en vivo ELECTRA, la cantante confirmó una noticia que ya era comentada con fuerza: su relación con Tiago PZK.

La flamante pareja dejó atrás las especulaciones y decidió mostrarse públicamente. La confirmación llegó después de una etapa cargada de exposición para La Joaqui, especialmente a partir del conflicto que protagonizó con Luck Ra, quien había publicado un comunicado en el que expuso cuestiones de la intimidad de la cantante y generó una fuerte repercusión.

En las últimas horas, La Joaqui y Tiago PZK compartieron una cena muy especial en la casa de Vanesa Aranda, mamá de El Noba, uno de los grandes amigos de Joaquina, quien murió en 2022 luego de sufrir un accidente en moto. El encuentro tuvo un fuerte significado afectivo para la artista y terminó con una postal que rápidamente llamó la atención.

Florece el amor para La Joaqui

Fue justamente Vanesa Aranda quien publicó la fotografía junto a la pareja y acompañó la imagen con un mensaje que terminó de confirmar el romance. “Qué nervios. Mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno”, escribió la mamá de El Noba, mientras en la foto se pudo ver a los dos artistas sonrientes y muy cercanos.

La escena familiar funcionó como una confirmación que ya no dejó demasiado lugar para las dudas. Después de atravesar una relación conflictiva con Luck Ra, que estuvo rodeada de rumores, escándalos y acusaciones de infidelidad, La Joaqui parece haber encontrado nuevamente un vínculo que vive desde un lugar mucho más reservado y alejado de las polémicas.

La historia entre La Joaqui y Tiago PZK, además, no comenzó recientemente. Ambos se conocen desde que eran adolescentes: cuando se cruzaron por primera vez, él tenía 14 años y ella 19. Durante mucho tiempo conservaron una relación de amistad, pero el vínculo tomó otra dimensión en los últimos meses.

Florece el amor para La Joaqui

De acuerdo con lo que contó Yanina Latorre, el acercamiento entre ambos se profundizó después de la separación de La Joaqui y Luck Ra. La periodista señaló que llevan aproximadamente dos meses viéndose de una manera más íntima, luego de años de conocerse y mantener una relación cercana.

El apoyo de Tiago PZK también habría sido importante durante uno de los períodos más difíciles que atravesó La Joaqui. Según relató Yanina Latorre, el cantante estuvo cerca de ella durante su internación y la acompañó mientras enfrentaba un delicado momento personal. Ahora, con esta presentación familiar, ambos decidieron dar un paso más y blanquear públicamente su romance.