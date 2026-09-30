El hallazgo de videos de una relación terminada hace años llevó a una mujer a denunciar nuevamente a Joaquín Levinton. Su expareja lo acusó de presuntos abusos sexuales y de violencia física y psicológica durante el vínculo que mantuvieron entre 2015 y 2020. Los detalles de la presentación se conocieron en LAM.

La mujer ya había acudido a la Justicia en 2022, según contó Karina Iavícoli en el programa. De acuerdo con el relato difundido, discontinuó aquella presentación después de que el músico se enterara y le pidiera que la retirara. El reencuentro con grabaciones de esos años la impulsó a presentar una nueva denuncia.

Entre los hechos que atribuye a Joaquín Levinton, la denunciante mencionó presiones para consumir cocaína, relaciones sexuales no consentidas y filmaciones. Iavícoli leyó este fragmento de la presentación: “Durante ese período sufrí reiterados hechos de violencia física y psicológica, siendo sometida en numerosas oportunidades a consumir drogas, específicamente cocaína, y forzada a mantener relaciones sexuales no consentidas, mientras él registraba fílmicamente dichas situaciones en videos, dándome órdenes estrictas e indicándome exactamente qué era lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer en esas películas”.

La mujer también explicó por qué, según su relato, accedía a esas exigencias y qué ocurría cuando intentaba resistirse: “Exigencias a las que yo accedía y hacía caso debido a que me encontraba enamorada de él. Cuando intentaba oponerme, él me insultaba severamente gritándome: 'Dale, hija de puta'”. Ese pasaje forma parte de los hechos que pidió investigar.

En otro tramo, la expareja describió un intento de salir de una vivienda: “En una oportunidad (...) intenté retirarme del lugar, pero él me lo impidió, tomándome fuertemente del cuello con intenciones de ahorcarme, logrando zafarme y escapar de la vivienda”. También sostuvo que hubo otras ocasiones en las que el músico le habría impedido retirarse.

La presentación contra Joaquín Levinton se realizó en una dependencia policial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo informado en LAM. Iavícoli señaló que la denunciante teme las repercusiones personales y laborales de hacer público el caso. La periodista indicó, además, que la mujer le relató otros episodios que por ahora prefirió no difundir.

Tras haber discontinuado el trámite de 2022, la denunciante volvió a llevar su relato ante la Justicia. Las acusaciones describen hechos graves ocurridos, según ella, durante los cinco años de relación. Determinar qué sucedió y evaluar los elementos de la denuncia será tarea de la investigación.