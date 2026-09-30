Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena durante una nueva emisión de MasterChef Celebrity. Esta vez, la conductora sorprendió a todos al revelar un particular secreto relacionado con su expareja, Maxi López, quien había participado en la edición anterior del reality de cocina.

La confesión apareció apenas comenzado el programa y tuvo como protagonista una situación que Wanda Nara había decidido mantener en reserva. "El año pasado mi ex me mandaba los screenshots cuando hablaban mal de mí", contó la conductora, generando sorpresa entre los presentes.

Ante la reacción que provocó su comentario, Wanda Nara explicó por qué recién ahora se animaba a revelar aquella información. "Lo puedo contar porque ya terminó el programa", aclaró, dejando en evidencia que había preferido guardar silencio mientras Maxi López todavía competía en el ciclo.

La declaración rápidamente despertó la respuesta de Pablo Giralt, quien tomó la situación con humor y apuntó contra la conductora: "Ah, una tumba vos". Lejos de esquivar el comentario, Wanda defendió su decisión y explicó que había respetado los tiempos del reality.

"No, no dije nada durante la competencia, lo cuento ahora", sostuvo la conductora. Pero la situación no terminó allí, ya que inmediatamente aprovechó el momento para hacerle una propuesta a otro de los participantes de MasterChef Celebrity.

"Lo cuento ahora para ver si Grego (Rossello) quiere sumar puntos, puede mandarme los screenshots", lanzó Wanda Nara, entre risas y con una evidente cuota de picardía. De esta manera, dejó planteada una particular estrategia para Grego Rossello dentro del programa.

Wanda Nara quemó a Maxi al aire

El episodio se dio durante la quinta temporada de MasterChef Celebrity, que regresó a la pantalla de Telefe con Wanda Nara como conductora y un jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana. El certamen volvió al prime time el lunes 28 de septiembre.

En el debut, además, Wanda Nara ya había protagonizado otro momento llamativo con Luck Ra, a quien consultó por su incorporación al reality y realizó una referencia a su relación con La Joaqui. "¿Le consultaste a alguien para venir?", le preguntó la conductora, mientras que el cantante respondió: "No, la verdad que no. Pero es algo que nunca tuve planeado hacer en mi vida, así que este es el momento de mostrar todas mis habilidades".

Más tarde, Wanda volvió a preguntarle a Luck Ra si regresar al formato le traía recuerdos: "¿Te trae recuerdos? ¿Buenos o malos?". El artista eligió mantener la cautela y respondió: "Todos los recuerdos fueron buenos". Sin embargo, después le dejó un divertido reclamo a la conductora: "¡Wanda, es el primer programa!", marcando así el particular estilo que promete tener esta nueva temporada de MasterChef Celebrity.