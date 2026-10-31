La llegada de Halloween se convirtió en la excusa perfecta para que Jorge Rial compartiera una divertida actividad con uno de los integrantes más pequeños de su familia. El periodista publicó una serie de imágenes junto a su nieto Amadeo, hijo de Morena Rial, y dejó ver la complicidad que existe entre ambos.

Todo comenzó con una historia de Instagram en la que apareció el pequeño mientras lo preparaban para la celebración. El nene estaba sentado y recibía los últimos detalles de su maquillaje, con la nariz pintada de negro y unos bigotes que completaban su caracterización. La propuesta elegida fue la de un simpático gatito.

Junto al video, el conductor de Argenzuela escribió una frase que acompañó perfectamente la escena: “Me pareció ver un lindo gatito”. La referencia, además de darle un toque de humor a la publicación, permitió mostrar el entusiasmo con el que Amadeo se preparaba para disfrutar de la tradicional noche de disfraces.

El tierno momento que compartió Jorge Rial

Pero la sorpresa no terminó ahí. Poco después, Jorge Rial decidió sumarse a la celebración y compartió una fotografía en la que aparece junto a su nieto, ambos preparados para la ocasión. Mientras el pequeño lucía su traje, el periodista completó su propio look con un llamativo sombrero rojo y blanco.

La postal familiar estuvo acompañada por otra frase que resumió el sentimiento del conductor: “Esto es ser abuelo”. Con esas palabras, Rial dejó en evidencia cuánto disfruta de compartir este tipo de experiencias con Amadeo y mostró una faceta mucho más distendida, lejos de las cámaras y de la actualidad televisiva.

Amadeo es el hijo menor de Morena Rial y nació en octubre de 2024, fruto de su relación con el boxeador Matías Ogas. El pequeño es el segundo nieto del periodista, que también es abuelo de Francesco, el hijo mayor de Morena, nacido de su vínculo anterior con Facundo Ambrosioni.

El tierno momento que compartió Jorge Rial

A través de sus redes sociales, Rial suele compartir distintos momentos junto a sus nietos y mostrar cómo crecen. En esta oportunidad, la previa de Halloween permitió sumar una nueva postal a ese álbum familiar, con disfraces, risas y una actividad compartida que tuvo como protagonista al más pequeño.

Las imágenes no tardaron en llamar la atención de sus seguidores, que encontraron en la publicación una escena cargada de ternura. Entre el maquillaje de gatito de Amadeo y el sombrero elegido por su abuelo, Jorge Rial volvió a demostrar que disfruta especialmente de estos momentos en familia.