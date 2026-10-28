Jorge Rial ya tiene una preferencia para el futuro de Intrusos, el programa que creó y que se prepara para una nueva etapa. El final de la dupla de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares abrió la discusión sobre la conducción de 2027. En ese escenario, el periodista puso sobre la mesa a Viviana Canosa, aunque la definición sigue en manos de América.

La consulta de Puro Show también le dio pie para jugar con su propio regreso: “¿Tendré que volver?”. Lo dijo en tono de broma, mientras los actuales conductores atraviesan el cierre de una sociedad de seis años. Rodrigo Lussich ya anticipó que la dupla terminará el 31 de diciembre y expresó su deseo de conducir solo. El periodista también atribuyó ese cambio a una decisión de la señal.

En su lectura sobre Lussich, Jorge Rial puso el foco en una búsqueda personal: “Es una lástima, pero lo veo mucho a Rodrigo últimamente con ganas de hacer otra cosa”. El interés del uruguayo por los programas políticos apareció como parte de ese cambio de rumbo: “Son decisiones personales. Uno no se tiene que enojar con las decisiones del otro”.

El cambio, de todos modos, le mereció una advertencia: “Y están tomando riesgo. Lussich sobre todo están tomando riesgo. Cambiar no es fácil. Es plata o mierda”. Rodrigo Lussich ya había llevado su interés por la política al teatro, con un espectáculo de stand up, y ahora busca otro recorrido para su carrera televisiva. También anticipó que probablemente no haga otro programa de chimentos después de Intrusos.

Con Viviana Canosa como su apuesta más enfática, abrió luego otras posibilidades para la conducción del programa: Marina Calabró y Flor de la V también estuvieron entre sus opciones. Su definición sobre la primera incluyó, además, una duda: “Yo la llevo a Viviana Canosa. Aunque no sé si puede entrar al canal”.

La evaluación de Luis Ventura fue diferente: lo definió como alguien que “es un gran acompañante” y lo dejó fuera de sus preferencias para encabezar el envío. Las propuestas de Jorge Rial colocan nombres en una discusión que todavía tiene pendiente la decisión de América. El final de la dupla marca el cierre del esquema actual; quién conducirá la etapa de 2027 sigue abierto.