La confirmación de la muerte de Chiche Gelblung dejó una profunda tristeza entre las figuras que compartieron con él años de televisión, radio y gráfica. Jorge Rial fue uno de los primeros en despedir públicamente al reconocido periodista, mientras que Luis Ventura no pudo contener las lágrimas al hablar de la influencia que tuvo en su vida profesional. Ambos coincidieron al definirlo como un maestro.

Samuel “Chiche” Gelblung murió durante la mañana de este miércoles 9 de septiembre, a los 82 años. La noticia comenzó a circular a primera hora y rápidamente generó numerosas reacciones entre colegas, amigos y personalidades del espectáculo. Su partida representó un golpe para el ambiente periodístico porse, donde construyó una extensa trayectoria como conductor, productor y creador de ciclos que marcaron distintas épocas.

Frente a la noticia, Jorge Rial eligió una frase breve para expresar su tristeza y dimensionar el lugar que ocupaba su colega. “Se fue un maestro”, escribió el conductor de Argenzuela en sus redes sociales. El mensaje condensó el reconocimiento hacia un profesional que influyó sobre varias generaciones y desarrolló una manera propia de abordar la actualidad, los policiales y los temas de interés general.

Otra despedida cargada de emoción llegó durante la transmisión de Arriba Argentinos. Luis Ventura participó de una entrevista en vivo y recordó el vínculo que mantenía con Gelblung, pero también habló sobre el aprendizaje que recibió de él. A diferencia del mensaje conciso de Rial, el periodista se extendió al reconstruir lo que significó tenerlo como referente dentro y fuera de los medios.

Con la voz afectada, Ventura expresó: “Desde su sabiduría y su amistad, sabía que él era maestro. Siempre lo respeté desde este lugar. Este va a ser mi camino también”. Sus palabras reflejaron una admiración que excedía la actividad profesional, ya que destacó tanto los conocimientos de Chiche Gelblung como la cercanía que habían construido con el paso del tiempo.

La emoción terminó por desbordarlo cuando intentó explicar el vacío que dejaba su muerte. “Él era una referencia, para mí se va un maestro”, sostuvo antes de romper en llanto ante las cámaras. El momento evidenció el dolor que atravesaba y mostró hasta qué punto Gelblung había sido importante para quienes crecieron profesionalmente cerca suyo.

Las despedidas de Jorge Rial y Luis Ventura fueron dos de las primeras manifestaciones públicas después de conocerse el fallecimiento. Una llegó mediante una frase contundente en las redes y la otra quedó atravesada por las lágrimas en vivo, pero ambas señalaron el mismo legado: Chiche Gelblung no fue solamente un colega, sino una figura determinante para varias generaciones del periodismo argentino.