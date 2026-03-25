La polémica estalló en redes sociales cuando Jorgelina Cardoso salió al cruce de un influencer que aseguró que Ángel Di María le habría sido infiel. La esposa del futbolista reaccionó con furia ante lo que consideró una versión completamente falsa y decidió no dejar pasar el tema.

Todo comenzó cuando el joven comunicador Gonzalo Sotelo publicó en X una supuesta información que vinculaba al jugador de Rosario Central con un episodio de infidelidad. Según sus dichos, Jorgelina Cardoso habría revisado registros del barrio privado donde vive la familia y encontrado nombres de modelos.

Lejos de ignorar la acusación, Jorgelina Cardoso utilizó sus redes sociales para desmentir la versión de manera tajante. “Jajaja ¿Querés fama tontito? Este no es el camino, te metiste en la boca del lobo”, lanzó en sus historias de Instagram, visiblemente indignada.

Pero la reacción no quedó ahí. La pareja de Ángel Di María redobló la apuesta y publicó fotos del joven, además de su número de teléfono, alentando a sus seguidores a contactarlo. “Es el chico que quiere fama… Es muy bebé, necesita un empujón”, ironizó, generando aún más revuelo.

En medio del escándalo, también le dejó una fuerte advertencia: “Se metió con la familia equivocada y con la mujer que no deja que nadie se meta con su familia”. La frase dejó en claro el límite que no estaba dispuesta a tolerar.

La situación rápidamente se descontroló para Gonzalo Sotelo, quien comenzó a recibir mensajes y decidió hacer un descargo. “Si me pasa algo hago responsable a la que filtró mi número”, expresó, mostrando su preocupación por las consecuencias de la exposición.

Horas después, el influencer optó por bajar el tono y pidió disculpas públicas tras hablar con Jorgelina Cardoso. “Pido perdón por no chequear bien la info… Me vendieron pescado podrido”, reconoció, intentando cerrar el conflicto.

Finalmente, Jorgelina Cardoso eliminó las publicaciones donde exponía al joven y dio por terminado el tema con una frase contundente: “Cuentas claras conservan la amistad”. Así, el escándalo que involucró a Ángel Di María se apagó tan rápido como se encendió.