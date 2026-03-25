Yanina Latorre y Evangelina Anderson protagonizaron un nuevo cruce público que reactivó una polémica que viene desde hace tiempo: la supuesta existencia de un video íntimo de la modelo con un futbolista que, pese a todo lo que se dijo, todavía no salió a la luz. Ante esto, se cruzaron en redes.

Esta vez, el intercambio fue directo y sin intermediarios. No hubo terceros ni interpretaciones: ambas se respondieron cara a cara en redes, con mensajes que rápidamente se viralizaron y volvieron a poner el conflicto en primer plano.

Todo se activó cuando Evangelina Anderson decidió contestar públicamente a las versiones que volvieron a circular. Lejos de esquivar el tema, la modelo eligió confrontar y planteó su postura de manera frontal. En ese sentido, lanzó: "¿Qué polémico video? Muéstrenlo. Si no lo muestran es porque no existe. Yani me dijo que lo iba a mostrar y yo aún sigo esperando…".

La reacción de Yanina Latorre no tardó en aparecer y fue en la misma línea, pero con otro tono. La panelista dejó en claro que no tiene intención de mostrar ese material y, además, cuestionó la postura de su interlocutora. En su respuesta, afirmó: "Estás muy pendiente. Te lo dije en persona, no voy a mostrar el video! No me interesa lo que digas, siempre fuiste negadora serial, haces lo mismo con Ian Lucas… mandas fotos editadas con IA".

Lejos de cerrar el tema, el intercambio sumó un nuevo capítulo. Evangelina Anderson volvió a intervenir y redobló la apuesta, insistiendo en que la discusión se resolvería con pruebas concretas. La modelo respondió: "Mostrá el video y ahí acusame con pruebas de negadora serial. Mientras no muestres, la verdad la tengo yo".

El eje del conflicto quedó expuesto desde el inicio: una sostiene que el material existe pero no lo va a mostrar, la otra lo niega y exige que aparezca. Esa tensión es la que mantiene viva la discusión y la que hace que cada nuevo mensaje vuelva a generar repercusión.

Aunque la polémica ya había tenido momentos de mayor intensidad, este nuevo cruce la devolvió al centro de la escena. Las redes sociales funcionaron otra vez como escenario principal, donde cada frase se amplifica y suma interpretaciones. Así, entre acusaciones cruzadas y posiciones que no se mueven, el conflicto sigue abierto. Sin imágenes, sin pruebas visibles y con versiones enfrentadas, la historia vuelve a girar sobre el mismo punto: un video que todos mencionan, pero que nadie vio.